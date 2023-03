Long An cảnh báo lừa đảo phụ huynh chuyển tiền cho con nhập viện

Cùng ngày, theo thông tin từ Công an H.Đức Hòa, đơn vị đã cử lực lượng đến tiếp nhận tin báo, xác minh làm rõ. Bước đầu, công an xác định đây là nhóm tội phạm công nghệ cao, với hình thức, thủ đoạn tinh vi và hiện vẫn chưa xác định được đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Tạo. May mắn là phụ huynh này tỉnh táo liên hệ lại với nhà trường và trình báo công an địa phương và chưa chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.