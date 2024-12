Long An: Chặn bắt nghi phạm trộm ô tô trên đường tẩu thoát

Trưa 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, cho biết đang tạm giữ Phan Minh Hiếu (48 tuổi, thường trú ấp 1, xã Tân Hòa Thành, H.Tân Phước, Tiền Giang) cùng tang vật để hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Hiếu là nghi phạm thực hiện hành vi trộm ô tô tại địa bàn tỉnh Hậu Giang vào rạng sáng 19.12.

Nghi phạm trộm xe ô tô tên Phan Minh Hiếu tại Công an tỉnh Long An ẢNH: CACC

Theo đó, vào sáng sớm ngày 19.12, anh T.B.T (31 tuổi, thường trú ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, H.Long Mỹ, Hậu Giang, làm nghề sửa chữa xe ô tô tại khu vực 4, P.Thuận An, TX.Long Mỹ, Hậu Giang) phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 64A - 063.91 trong gara xe của mình đã bị mất trộm. Trên xe có nhiều dụng cụ, phụ tùng sửa xe ô tô và 1 laptop với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Camera an ninh của gara xe của anh T. ghi lại lúc gần 2 giờ ngày 19.12 có 1 nam giới, cao khoảng 1m70, mang ba lô sau lưng, đột nhập vào lấy trộm xe.

Công an tỉnh Hậu Giang nhận định nghi phạm có khả năng điều khiển chiếc xe tang vật chạy theo QL.1 về hướng TP.HCM nên thông tin vụ việc đến Công an tỉnh Long An hỗ trợ bắt giữ.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, khi Phan Minh Hiếu điều khiển xe ô tô có nhận dạng giống như Công an tỉnh Hậu Giang thông báo thì lực lượng của Công an tỉnh Long An gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tổ chức tổ công tác đón chặn trên QL.1 (đoạn qua P.5, TP.Tân An) bắt giữ nghi phạm trộm ô tô cùng tang vật.