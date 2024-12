Long An: Xác minh vụ 'bị bắt cóc sang Campuchia, tiền chuộc 200 triệu'

Chiều 16.12, tin từ Công an H.Thủ Thừa (Long An) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc anh L.V.Q (31 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Thủ Thừa, Long An) bị bắt cóc sang Campuchia. Thông tin do bà T.T.M (54 tuổi, mẹ ruột anh Q.) đến trình báo với Công an xã Mỹ An, H.Thủ Thừa vào sáng cùng ngày.

Theo bà M., anh Q. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do bị đánh, chích điện nhiều ngày gây chấn thương nặng. Tinh thần anh vẫn còn hoảng loạn.

Cơ thể anh L.V.Q bị nhiều thương tích, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: CACC

Bà M. trình báo: Khoảng 13 giờ ngày 10.12, anh Q. đang trên đường đi xin việc làm thì gặp 4 người lạ mặt đi trên ô tô loại 5 chỗ rồi họ chở anh qua biên giới Campuchia.

Khi đến Campuchia, anh Q. bị nhốt chung với 5 người phụ nữ khác trong 1 căn phòng. Sau đó, nhóm này yêu cầu anh Q. ký hợp đồng làm việc, phải đảm bảo doanh thu trung bình một tháng 2.000 USD, nếu không sẽ bán cho công ty khác. Anh Q. từ chối và muốn được về nhà nhưng bị đòi 200 triệu đồng tiền chuộc mới cho rời khỏi khu nhà. Anh Q. sau đó báo tin về cho gia đình.

Trong khi bà M. đi vay mượn tiền để chuộc con thì anh Q. được người nhà của một người tên H. (bị nhốt chung, quê ở tỉnh Tuyên Quang) cho mượn 150 triệu đồng để chuộc (được các đối tượng bên Campuchia giảm 50 triệu đồng).

Sau 3 ngày bị tạm giữ, đánh đập bên Campuchia, anh Q. và H. được thả tự do. Lúc này, cả 2 thuê ô tô với giá 20 triệu đồng để về Long An (qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh).

Sáng 14.12, anh Q. và H. về đến Long An. Bà M. trả cho H. tổng số tiền 170 triệu đồng, gồm 150 triệu tiền chuộc và 20 triệu tiền xe. Anh Q. về nhà với nhiều thương tích, được gia đình đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Hiện, Công an H.Thủ Thừa đang xác minh làm rõ vụ việc anh Q. bị bắt cóc sang Campuchia theo trình báo của gia đình.