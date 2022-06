Long An: Chuyển hồ sơ vụ 'giết con của vợ hờ' cho Công an H.Bến Lức

Ngày 14.6, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “giết con của vợ hờ” cho Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức tiếp tục điều tra theo hướng phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ H.Bến Lức, Long An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Trung tâm y tế H.Bến Lức, bé trai 18 tháng, bị hại trong vụ án này, nhập viện lúc 2 giờ 30 ngày 1.6 trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, có xước da vùng thái dương trái 5 cm và còn dính máu khô. Bé còn bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái và nhiều vết thương cũ trên cơ thể. Chẩn đoán tử vong trước khi vào viện nghi do chấn thương.

Lời khai của mẹ bé là các vết thương trên cơ thể gồm cũ và mới là do bé bị té trong nhà vệ sinh.





Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng đã khẳng định bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Khai với cảnh sát, bị can Nguyễn Thanh Ninh cho biết, buổi tối hôm đó, đang ngủ thì bé quấy khóc, mẹ bé còn đang ngủ nên Ninh tức giận dùng tay đánh bé nhiều cái. Sau đó, mẹ bé thức dậy, thấy con bị thương tích nên đưa đi cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương, cha mẹ bé ly hôn từ trước khi xảy ra vụ việc. Bị can “giết con của vợ hờ” đang sống cùng bị hại tại một phòng trọ trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên, H.Bến Lức.