Long An đẩy nhanh tối đa tiến độ Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Ngày 16.3, PV Báo Thanh Niên thực địa công trường thi công Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn H.Bến Lức (Long An). Tại điểm cầu vượt cạn (thuộc gói thầu số 2 - XL2, địa bàn xã Tân Bửu, H.Bến Lức), vật liệu, các phương tiện xe cộ, máy móc đều đã được tập kết. Chủ thầu đã chia thành 17 mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4 nhà dân đang ở trong khu vực thi công.

Nhà dân vẫn đang ở lại trong khu vực thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn xã Tân Bửu, H.Bến Lức, Long An BẮC BÌNH

Ông Phạm Văn Dần, Chỉ huy phó của đơn vị thi công (thuộc Công ty CP-XD Tân Nam) giải thích, các nhà dân này vẫn chưa ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bởi, hiện đơn vị đang thi công khoan cọc nhồi, đổ bê-tông bệ, thân mố trụ phần cầu cạn đường cao tốc và cầu trên tuyến song hành trái. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng tiến độ thì UBND H.Bến Lức (Long An) - chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) phải di dời các hộ dân chậm nhất là cuối tháng 6.2024.

Khẩu hiệu thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công của nhà thầu BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND H.Bến Lức (Long An), cho biết thực hiện theo Nghị quyết 57 của Quốc hội (NQ 57/2022/QH15) và một số giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An để đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Long An, UBND H.Bến Lức đã GPMB và bàn giao cơ bản hơn 43 ha (đạt 98,5%) cho các đơn vị thi công. Hiện vẫn còn 31/394 hộ dân chưa bố trí được tái định cư nên các nhà dân này còn tồn tại trong vùng dự án.

Theo ông Út, UBND H.Bến Lức đang tạo điều kiện tối đa để các hộ dân này sớm ổn định chỗ ở mới, trong trường hợp cần sử dụng nền tái định cư tập trung thì trong tháng 6.2024, H.Bến Lức sẽ bố trí được. Dù vậy, hiện có 6/400 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do nhiều nguyên nhân và UBND H.Bến Lức đang tiếp tục vận động, giải quyết.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đã phác thảo được hình hài qua địa bàn H.Bến Lức BẮC BÌNH

Ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở GTVT Long An (chủ đầu tư), thông tin, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Long An dài 6,84 km thuộc dự án thành phần 7, 8 (chia thành 3 gói thầu XL1, XL2, XL3) có tổng vốn đầu tư gần 4.200 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 6.2023. Sau khi khởi công thì các đơn vị thi công đã gặp khó khăn về nguồn cát dẫn đến chậm tiến độ.

Đến cuối năm 2023, tình trạng thiếu cát cơ bản được giải quyết, cùng với đó nguồn vốn được bố trí kịp thời nên các nhà thầu đều đẩy nhanh tối đa tiến độ. Hiện nay đã đạt trên 25% tổng khối lượng thi công, đạt tiến độ được duyệt.

Các nhà thầu dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ BẮC BÌNH

Dự kiến, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Long An sẽ thông xe phần cao tốc vào tháng 10.2025 và hoàn thành trong năm 2026.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua địa phận TP.HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập. Đoạn qua H.Bến Lức (Long An) có chiều dài tuyến 6,84 km, quy mô giai đoạn hoàn chỉnh là 8 làn xe cao tốc, cấp đường ô tô cao tốc 100 km/giờ; đường song hành hai bên (đường đô thị 2 - 3 làn xe), cấp đường ô tô đô thị 60 km/giờ. Vành đai 3 TP.HCM là dự án về giao thông kết nối liên vùng, cùng với các tuyến đường và dự án về giao thông khác, kết nối vào các khu, cụm công nghiệp giữa Long An và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM...