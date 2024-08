Long An: Khởi tố Giám đốc Công ty An Hưng Nông

Ngày 3.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông (gọi tắt là Công ty An Hưng Nông - trụ sở chính tại P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM, có chi nhánh tại xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, Long An), để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Dù không có chức năng xử lý rác thải nhưng Công ty An Hưng Nông vẫn hợp đồng với nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản rồi vận chuyển rác về chi nhánh công ty ở Long An B.B,

Theo hồ sơ, lúc 16 giờ 15 ngày 29.5, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An phát hiện 3 xe chở rác của Công ty M.T.X. ở Tiền Giang vận chuyển chất thải hữu cơ là vỏ, hạt xoài đến chi nhánh Công ty An Hưng Nông ở Long An để đổ.



Qua làm việc, các tài xế xe khai nhận lượng rác trên được lấy từ nhiều cơ sở sản xuất, chế biến nông sản tại Tiền Giang, Long An... rồi đem đến đổ tại chi nhánh Công ty An Hưng Nông ở Long An.

Công an tỉnh Long An tiếp tục kiểm tra bên trong Công ty An Hưng Nông, phát hiện khối lượng lớn rác hữu cơ là vỏ, hạt xoài được đổ, thải ở khu đất trống phía sau nhà máy sản xuất phân bón. Khu đất được đổ chất thải trái phép bị ô nhiễm, nước rò rỉ qua đường ống, chảy ra kênh La Khoa và đất, ruộng của người dân xung quanh.

Công an tỉnh Long An xác định, từ năm 2021 đến tháng 5.2024, Công ty An Hưng Nông đã ký kết hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ với nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản nhưng bản thân công ty không có chức năng xử lý chất thải. Quá trình hoạt động, Công ty An Hưng Nông đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đổ, thải chất thải rắn thông thường ra môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường...

Nước trên kênh La Khoa đen ngòm, bốc mùi, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhiều hộ dân ở H.Thạnh Hóa (Long An) và H.Tân Phước (Tiền Giang) B.B

Cụ thể, tổng khối lượng chất thải Công ty An Hưng Nông đã đổ, thải trái pháp luật ra môi trường thuộc tỉnh Long An khoảng 4.000 tấn. Hành vi này trực tiếp gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng trong kênh La Khoa; trong khi dòng kênh này có vai trò dẫn nước từ sông Vàm Cỏ Tây phục vụ sản xuất nông nghiệp tại nhiều xã trên địa bàn H.Thạnh Hóa (Long An) và H.Tân Phước (Tiền Giang).



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác định ông Trần Quốc Cường với vai trò Giám đốc Công ty An Hưng Nông đã có dấu hiệu thực hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường thông qua việc đổ, thải chất trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân, gây bức xúc trong dư luận.