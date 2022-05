Long An: Người đàn ông bị đàn ong mặt quỷ đốt phải cấp cứu

Khoảng 7 giờ ngày 17.5, ông N.V.C (68 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Bình, H.Tân Trụ, Long An) cầm 2 cái lọp lưới ra bờ kênh cặp sát vườn thanh long cách nhà hơn 200 m để bắt cá. Khi đến cuối dòng nước, ông C. ngồi xuống cạnh gốc thanh long lấy ít rơm thì chạm trúng tổ ong mặt quỷ.

Đàn ong khoảng 40 con bị vỡ tổ bay ra, nhiều con chích liên tục vào mặt, vai, lưng và đầu ông C. Bị ong đốt đau nhức, ông C. cố gắng đứng dậy, chạy ra ao nước cách đó gần 10 m chụp được hai nhánh cây vừa quơ, vừa cố gắng thoát khỏi đàn ong. Mặc dù chạy khá xa nhưng ông vẫn còn bị vài con ong bay theo chích trúng lưng ê ẩm hết thân người.







Biết gặp phải ong độc, ông C. vào nhà kêu cứu. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện đa khoa H.Tân Trụ cấp cứu. Bác sĩ điều trị cho biết, ông C. có thể bị chích hơn 20 mũi, nếu chậm cấp cứu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Hiện ông C. đang được theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện, khi bị ong đốt, tùy theo loại ong mà nọc độc ít hay nhiều. Ong vò vẽ, ong đất, ong bầu chứa độc tố có thể gây chết người. Nọc độc của ong gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, rối loạn đông máu và tổn thương phổi gây hô hấp... nguy cơ tử vong cao.