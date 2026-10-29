Long Châu tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 48.273 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

FPT Retail từ tăng trưởng kinh doanh đến những nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân Ảnh: H.P

Riêng quý 3/2026, doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ, với sự đóng góp tích cực của cả Long Châu và FPT Shop. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Long Châu tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Trong 9 tháng đầu năm, Long Châu đạt doanh thu 33.408 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Tính đến hết tháng 9.2026, hệ thống có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, lần lượt tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với đầu năm.

Song song với phát triển mạng lưới, Long Châu chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng danh mục sản phẩm và hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực y tế nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đáng chú ý, Long Châu phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia triển khai chương trình "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây", nhằm đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc. Qua đó, Long Châu mong muốn góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Long Châu mang các hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần hơn với người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc trên cả nước Ảnh: H.P

Long Châu đã khai trương nhà thuốc đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, kết hợp tổ chức hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho hàng trăm phụ nữ trên đảo. Hoạt động này nằm trong định hướng đưa các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân tại nhiều địa bàn.

Ở lĩnh vực y tế số, Long Châu vinh dự đồng hành cùng TP.HCM triển khai Trạm Công dân số, hướng tới mục tiêu đến hết quý 2/2027 đạt 168 trạm.

FPT Shop duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT Shop ghi nhận doanh thu 15.014 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 9, hệ thống có 622 cửa hàng trên toàn quốc.

Trong quý 3, FPT Shop triển khai các chương trình mua sắm dành cho học sinh, sinh viên, kết hợp giới thiệu sản phẩm công nghệ và các giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đồng thời, hệ thống tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt và cải thiện trải nghiệm mua sắm trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.