Long Châu và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hợp tác, đưa bác sĩ đến gần người dân

Ở lần hợp tác này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giữ vai trò đối tác chuyên môn chiến lược, kết nối bác sĩ, chuyên gia và xây dựng nội dung y khoa. Long Châu phát huy mạng lưới nhà thuốc, đội ngũ dược sĩ và công nghệ để đưa chương trình đến cộng đồng. Còn 16 hãng dược phẩm đa quốc gia đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm và sáng kiến nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe sát với nhu cầu thực tiễn.

Đại diện Long Châu và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các chuyên gia, đối tác trong hoạt động ký kết hợp tác ẢNH: N.L

Hướng tới chăm sóc sức khỏe liền mạch, dài hạn

Theo kế hoạch, Long Châu cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác dự kiến triển khai ít nhất 3 chủ đề chăm sóc sức khỏe trọng tâm mỗi tháng, kết hợp truyền thông giáo dục sức khỏe đa nền tảng với chuỗi hoạt động gặp gỡ, tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ tại nhà thuốc.

Điểm khác biệt của chương trình là xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục với 5 bước kết nối: Hiểu đúng về bệnh; Đánh giá nguy cơ, tầm soát sớm; Kết nối bác sĩ chuyên khoa; Tuân thủ điều trị, sống khỏe và Đồng hành chăm sóc dài hạn.

Thông qua mô hình này, người dân không chỉ được tiếp cận kiến thức y khoa chính thống, đánh giá các yếu tố nguy cơ và tư vấn miễn phí trực tiếp cùng bác sĩ, mà còn được hỗ trợ theo dõi sức khỏe, nâng cao tuân thủ điều trị và chủ động phòng bệnh. Các hoạt động tại nhà thuốc đóng vai trò kết nối, hỗ trợ người dân tìm đến cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa phù hợp khi cần thiết.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: N.L

Bên cạnh đó, chương trình còn định hướng mở rộng tư vấn sức khỏe từ xa và ứng dụng các giải pháp chăm sóc sức khỏe số, giúp người dân được tiếp tục theo dõi sức khỏe, ghi nhớ hướng dẫn chuyên môn và chủ động tái khám, tầm soát khi cần thiết.

Góp phần đưa chuyên môn y tế tới gần người dân

Chia sẻ tại sự kiện, thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong của đội ngũ thầy thuốc trẻ và doanh nghiệp y tế trong đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng về cơ sở và phục vụ nhân dân.

Thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ tại lễ ký kết ẢNH: N.L

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần đưa chuyên môn y tế đến gần người dân hơn, hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ, chủ động phòng bệnh và kết nối người dân với cơ sở y tế phù hợp; qua đó góp phần hỗ trợ y tế cơ sở, tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe toàn dân”, thạc sĩ - dược sĩ Hữu Tú nói.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng sự kiện hay số người tham gia, mà quan trọng hơn là những thay đổi tích cực trong nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Qua đó, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân, hỗ trợ đánh giá nguy cơ, tầm soát sớm và kết nối với bác sĩ để giúp người dân chăm sóc sức khỏe lâu dài”.

Chương trình còn có sự tham dự của: Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM; Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Minh Hoàng, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM… cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ và đại diện 16 hãng dược phẩm đa quốc gia.