Long Châu và Santen hợp tác chiến lược, đưa chăm sóc mắt đến gần người dân

Thông qua hợp tác, 2 bên mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc mắt, bảo vệ thị lực, tăng cường tiếp cận các giải pháp điều trị chất lượng, góp phần cải thiện sức khỏe mắt cho người dân Việt Nam.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng tập đoàn dược phẩm Santen (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ ẢNH: L.C

Kết hợp chuyên môn và năng lực tiếp cận cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện, ông Tomoyuki Yoshida, Tổng giám đốc Santen khu vực châu Á, cho biết: “Lần hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ bền vững giữa Long Châu và Santen. Chúng tôi cam kết đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe đôi mắt và khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc mắt cho người Việt Nam”.

Theo thỏa thuận hợp tác, Santen đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa, mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực tiên tiến. Trong khi đó, Long Châu tiếp tục phát huy năng lực tiếp cận cộng đồng cùng nền tảng công nghệ hiện đại, góp phần đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe, sản phẩm và dịch vụ an toàn, minh bạch đến gần hơn với người dân.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ tại buổi lễ Ảnh: L.C

Đưa bác sĩ đến gần người dân

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Sắp tới, Long Châu và Santen sẽ đồng hành triển khai chương trình ‘Doctor In Store’ - đưa bác sĩ đến gần người dân hơn, mở rộng cơ hội để người dân được gặp các chuyên gia y tế, nhận tư vấn sức khỏe, tầm soát miễn phí các bệnh lý về mắt ngay tại nhà thuốc Long Châu”.

Ngoài ra, Long Châu và Santen cũng sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động giáo dục sức khỏe trên đa kênh, góp phần trang bị kiến thức đúng cho người dân, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe đôi mắt.

Các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành sẽ đồng hành cùng chương trình, cung cấp kiến thức y khoa chuẩn mực, giúp người dân hiểu rõ hơn về các bệnh lý thường gặp ở mắt, nhận biết dấu hiệu, các lưu ý trong chăm sóc thị lực…

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ ký kết, hàng trăm dược sĩ Long Châu được thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Cang, Bệnh viện Mắt TP.HCM chia sẻ về “Hướng dẫn phân biệt và xử lý các triệu chứng nhãn khoa thường gặp tại nhà thuốc”. Theo đại diện Long Châu, việc được đào tạo, chuẩn hóa kỹ năng thường xuyên là nền tảng quan trọng để các dược sĩ tiếp tục chăm lo sức khỏe người dân.