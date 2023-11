Long Nhật lần hiếm hoi tiết lộ mối quan hệ với gia đình vợ

Long Nhật hội ngộ Dương Hồng Loan, Quách Thành Danh trong chương trình Đấu trường ngôi sao BTC

Long Nhật cho biết việc tham gia Đấu trường ngôi sao với vai trò đội trưởng là cơ hội để anh khai phá bản thân. Giọng ca Tóc em đuôi gà bộc bạch: “Đôi khi có hồi hộp, có lo lắng và áp lực nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác tích cực. Từ dòng nhạc này qua dòng nhạc khác, thể loại này đến thể loại kia tôi đều được trải nghiệm và thử sức mình với sự giúp đỡ của các học trò”.

Long Nhật chia sẻ dù đi hát hơn 30 năm nhưng anh vẫn vẹn nguyên cảm giác lo lắng trước khi lên sân khấu. Mấu chốt để nam ca sĩ có được sự nhạy cảm này là bởi gia đình anh cũng “sướt mướt". “Không ai mà dễ tính bằng ba mẹ tôi. Dù không thích con đi hát hay làm nghệ sĩ nhưng mỗi lần nghệ sĩ về nhà đông là lại vui mừng”, Long Nhật cho hay.

Ngoài ra, Long Nhật còn nhận được tình yêu thương của gia đình vợ ở Hải Phòng. Nam ca sĩ lần hiếm hoi tiết lộ về bố vợ: “Tất cả phục trang, giày vớ của tôi là ông không để cho người giúp việc đụng vào. Riêng đồ đạc của tôi là để tự ông làm. Tới mức thấy tôi đi xe cao nặng, dắt không được là bố vợ đi ra đẩy cho, còn tôi chỉ việc chạy một mạch rồi về dựng xe ở sân”, Long Nhật nhớ lại.

Sự yêu thương của gia đình là động lực để Long Nhật theo đuổi nghệ thuật BTC

Nam ca sĩ cũng cho biết 23 năm làm rể, anh chưa từng rót cho bố vợ một ly nước. Vì vậy khi ông mất, Long Nhật không khỏi tiếc nuối. “Đi quanh năm thì thôi, khi tôi đã nói về nhà thì dù bố mẹ ở Huế hay ở Hải Phòng thì khuya cỡ nào cũng ngồi chờ”, Long Nhật nghẹn ngào.

Đồng thời giọng ca Tóc em đuôi gà khẳng định tình yêu thương của bố mẹ vợ dành cho anh lớn đến mức khiến cho một người em rể khác nhìn thấy phải ghen tị. “Cũng là thân làm rể với nhau mà cái gì bố cũng anh Nhật, còn tụi con toàn bưng bàn bưng ghế”, nam ca sĩ thuật lại lời em rể.

Long Nhật tiết lộ trước lời phàn nàn này, bố vợ đáp rằng: “Có hát hay như nó không? Trong khi cả nhà ăn uống no say thì anh mày có được ăn đâu, phải làm MC, rồi hát” hay “Các con ngồi đây ăn uống, ấm áp no say, anh chúng mày còn ở trên Lào Cai lạnh lắm”. Chính điều đó khiến anh thêm trân quý gia đình hơn và là động lực để theo đuổi nghệ thuật đến hiện tại.