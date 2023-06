Lớp học yêu thương cho trẻ em vùng sâu

Anh Nguyễn Anh Cư, Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa, cho biết trong thời gian học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên trẻ em trên địa bàn huyện, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa rất khó có cơ hội để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn và lành mạnh. Điển hình là tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn còn diễn ra trong dịp hè do trẻ thường đến các khu vực bờ sông, suối để vui chơi, trong khi việc trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước vẫn còn nhiều hạn chế.



Trẻ em vùng cao tham gia “Lớp học yêu thương” miễn phí NVCC

Trước tình hình đó, Huyện đoàn Hướng Hóa đã tổ chức đồng loạt mô hình "Lớp học yêu thương" tại các xã, thị trấn nhằm tạo sân chơi bổ ích; góp phần trang bị các kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt trang bị các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

"Lớp học yêu thương" được tổ chức hoàn toàn miễn phí, bắt đầu triển khai từ tháng 6.2022, do các tình nguyện viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên đang tham gia nghỉ hè tại địa phương, có đủ kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ và có nguyện vọng tham gia đứng lớp.

Lớp học được tổ chức đa dạng với nhiều nội dung như bổ trợ văn hóa, tiếng Anh, dạy kỹ năng làm việc nhóm, võ thuật, bơi lội, phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục… Năm vừa qua, đã có 18/21 xã, thị trấn tổ chức các lớp học kỹ năng và trong năm 2023 sẽ triển khai đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn H.Hướng Hóa.

"Lớp học yêu thương" bắt đầu từ đầu tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 7 hằng năm. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, nếu phụ huynh và trẻ em có nhu cầu, một số lớp học như lớp dạy bơi, bổ trợ kiến thức văn hóa… vẫn tiếp tục duy trì vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần để tránh ảnh hưởng đến thời khóa biểu tham gia học văn hóa tại trường của các em.

Anh Cư cho hay công tác vận động trẻ em tham gia vào các lớp kỹ năng gặp không ít khó khăn như địa hình di chuyển; vào dịp hè các em phải ở nhà phụ giúp gia đình; nhận thức của nhiều phụ huynh còn hạn chế trong việc cho con em tham gia các lớp kỹ năng; việc bố trí tình nguyện viên đứng lớp cũng gặp khó khăn vì yêu cầu tình nguyện viên phải có kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ liên quan.

"Để khắc phục khó khăn này, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện đã chủ động đưa các lớp kỹ năng về tận từng thôn, bản để trẻ em dễ dàng tiếp cận. Đồng thời tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em mình tham gia lớp, cũng như kêu gọi các bạn sinh viên, đoàn viên trẻ phát huy vai trò xung kích tình nguyện tham gia đứng lớp", anh Cư chia sẻ.

Đặc biệt trong năm 2023, Huyện đoàn Hướng Hóa đã tham mưu UBND huyện thành lập và ra mắt "Hội đồng trẻ em" với 37 thành viên. "Đây là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với Thường trực HĐND huyện về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương, qua đó giúp trẻ em được phát huy các quyền cơ bản của mình", anh Cư cho biết.