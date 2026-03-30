'Lớp trẻ hiện nay sẽ gánh vác một cách xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao'

Tại Hà Nội, ngày 29.3, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với sự tham dự của nhiều thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Dự chương trình có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng các nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: ông Hà Quang Dự, ông Vũ Trọng Kim, ông Hoàng Bình Quân; và hơn 340 cựu cán bộ Đoàn.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Mãi tự hào về tuổi 20

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thế hệ cán bộ Đoàn đi trước đã trải qua giai đoạn gian khó nhưng đầy hào hùng, tạo nên niềm tự hào sâu sắc.

"Chúng ta mãi mãi tự hào về thời mà chúng ta đã trải qua ở tuổi đôi mươi. Và chúng ta càng tự hào tuổi 20 hiện nay", ông Nguyễn Minh Triết nói.

Theo ông, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ Đoàn. "Hiện nay tưởng là dễ, nhưng mà không dễ, yêu cầu đòi hỏi rất cao", nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đồng thời cho rằng, cán bộ Đoàn cần nỗ lực vượt bậc để bắt kịp sự phát triển của thế giới.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ trước những mục tiêu phát triển lớn của đất nước trong 15 - 20 năm tới.

"Chúng ta rất tin tưởng rằng, lớp trẻ hiện nay sẽ gánh vác một cách xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, để đến tuổi 100 năm của đất nước thì chúng ta sánh vai với bạn bè thế giới năm châu", ông Nguyễn Minh Triết nói.

Tại chương trình, ông Hà Quang Dự, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn, đã điểm lại những giá trị cốt lõi làm nên truyền thống của Đoàn. Theo ông, yếu tố xuyên suốt chính là sự cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ thanh niên qua các phong trào như: Thanh niên xung phong, Ba sẵn sàng, hay các phong trào thi đua sản xuất và hoạt động tình nguyện, lập nghiệp.

"Kết quả của các phong trào ấy là hàng triệu thanh niên đã trưởng thành, trở thành lực lượng quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng", ông nhấn mạnh.

Ông Hà Quang Dự chia sẻ tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Bên cạnh đó, ông Hà Quang Dự cũng chỉ ra hai yếu tố quan trọng khác, gồm lòng trung thành với lý tưởng của Đảng cùng tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn; và vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ cùng sự ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân.

Tiếp nối truyền thống

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước, những người luôn dõi theo, đóng góp ý kiến và tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ.

Anh Bùi Quang Huy cho rằng thanh niên luôn giàu nhiệt huyết và tinh thần xung kích, song còn hạn chế về kinh nghiệm. Vì vậy, sự đồng hành của các thế hệ đi trước chính là nguồn lực quý giá để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Thông tin về tình hình công tác Đoàn, anh Bùi Quang Huy cho biết, dù còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay vẫn nỗ lực thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với tinh thần "không ngại khó".

"Dù khó khăn đến mấy, các thế hệ cán bộ Đoàn đi sau vẫn sẽ tiếp nối tinh thần và truyền thống của các anh chị đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội hậu bị tin cậy của Đảng", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng quà các cựu cán bộ Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại chương trình, ban tổ chức cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của các cựu cán bộ Đoàn về việc tiếp tục phát huy vai trò "truyền lửa" cho thế hệ trẻ thông qua các mô hình, sáng kiến hoạt động thiết thực.

Nhân dịp này, ban tổ chức tặng quà chúc thọ các cựu cán bộ Đoàn ở các mốc tuổi 95, 90, 85, 80, 75 và 70.