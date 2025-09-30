Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, 2 tỉnh và 5 bộ sẵn sàng ứng phó

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao do ảnh hưởng của mưa lớn bão số 10, kết hợp với vận hành xả lũ của thủy điện Đồng Sung.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu giám sát chặt chẽ, vận hành an toàn hồ thủy điện Thác Bà trước diễn biến mưa lũ phức tạp sau bão số 10 ẢNH: BYB

Cụ thể, lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh. Mực nước lúc 23 giờ ngày 29.9 là 33,13 m, trên báo động 3 là 1,13 m. Dự báo lũ trên sông Thao tiếp tục lên trên báo động 3 từ 2 - 2,6 m.

Để chủ động ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 5 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương và 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó.

Các địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Giám sát chặt chẽ vận hành hồ thủy điện Thác Bà

Tối qua 29.9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi Bộ Công thương; UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà cảnh báo mưa lũ sau bão số 10 còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn, giám sát chủ hồ thủy điện Thác Bà trong công tác vận hành bảo đảm tuân thủ quy trình và các quy định liên quan.

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ hồ triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành hồ chứa và triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du; chủ động thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó.

Các sở ngành, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà chịu trách nhiệm vận hành theo quy trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình hoặc gây thiệt hại về người, tài sản vùng hạ du.