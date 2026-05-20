Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lũ dữ càn quét Trung Quốc, ít nhất 25 người chết

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/05/2026 17:47 GMT+7

Lực lượng cứu hộ tại Trung Quốc ngày 20.5 phải dùng thuyền, thậm chí bơi qua dòng nước lũ, để sơ tán người dân mắc kẹt tại nhiều khu vực ở miền trung và nam nước này.

Theo Đài CCTV, tính đến chiều 20.5, số người thiệt mạng do mưa lớn trên khắp miền trung và nam Trung Quốc kể từ cuối tuần trước đã tăng lên 25 người và vẫn còn 20 người khác mất tích. Đợt mưa lớn cũng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, trường học cũng như giao thông.

Giới chức Trung Quốc dự báo mưa lớn dự kiến tiếp tục trút xuống nhiều khu vực phía nam và miền trung, gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu tại các đô thị.

Lũ dữ càn quét Trung Quốc, ít nhất 25 người chết- Ảnh 1.

Nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ sau trận mưa lớn ở Duyun, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) ngày 19.5.2026

ẢNH: REUTERS

Tại Dachong, một thị trấn ở phía nam tỉnh Quảng Đông, nhiều xe máy bị nước nhấn chìm, chỉ còn lộ phần tay lái. Các video đăng trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cho thấy lực lượng cứu hộ trên thuyền bơm hơi giải cứu một người đàn ông phải trèo lên cây để tránh lũ.

Tại tỉnh Hồ Bắc, lực lượng cứu hộ và quân đội được triển khai để hỗ trợ người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có nhiều người cao tuổi. Hình ảnh do Đài CCTV phát sóng cho thấy các cư dân lớn tuổi được đưa ra khỏi nhà bằng thuyền, trong khi một số nhân viên cứu hộ phải bơi vào bên trong các tòa nhà để tiếp cận người mắc kẹt. Hình ảnh từ trên không cho thấy lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn tại Hồ Bắc và tỉnh Hồ Nam lân cận.

Lũ dữ càn quét Trung Quốc, ít nhất 25 người chết- Ảnh 2.

Người dân lội qua vùng nước lũ ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 20.5.2026

ẢNH: REUTERS

Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, đợt mưa lớn bất thường trải dài hơn 1.000 km, hình thành do sự hội tụ của lượng hơi ẩm lớn từ vịnh Bengal, Biển Đông và Thái Bình Dương. Hệ thống thời tiết di chuyển chậm cũng khiến lượng mưa tích lũy tăng cao.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo một đợt mưa mới sẽ xuất hiện trong ngày 21.5, tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều khu vực ở cả miền bắc và miền nam nước này. Các địa phương như Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Tây và Quảng Đông được dự báo sẽ hứng chịu mưa lớn trong những ngày tới.

Tin liên quan

Mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc, 10 người chết

Mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc, 10 người chết

Mưa lớn ở miền trung và nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt trên diện rộng hôm 19.5, khiến ít nhất 10 người chết, theo Đài CCTV.

Trung Quốc: Động đất làm sập 13 tòa nhà, hơn 7.000 người sơ tán

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc mưa lớn lũ dữ Quảng Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận