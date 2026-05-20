Lũ dữ càn quét Trung Quốc, ít nhất 25 người chết

Theo Đài CCTV, tính đến chiều 20.5, số người thiệt mạng do mưa lớn trên khắp miền trung và nam Trung Quốc kể từ cuối tuần trước đã tăng lên 25 người và vẫn còn 20 người khác mất tích. Đợt mưa lớn cũng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, trường học cũng như giao thông.

Giới chức Trung Quốc dự báo mưa lớn dự kiến tiếp tục trút xuống nhiều khu vực phía nam và miền trung, gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu tại các đô thị.

Nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ sau trận mưa lớn ở Duyun, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) ngày 19.5.2026 ẢNH: REUTERS

Tại Dachong, một thị trấn ở phía nam tỉnh Quảng Đông, nhiều xe máy bị nước nhấn chìm, chỉ còn lộ phần tay lái. Các video đăng trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cho thấy lực lượng cứu hộ trên thuyền bơm hơi giải cứu một người đàn ông phải trèo lên cây để tránh lũ.

Tại tỉnh Hồ Bắc, lực lượng cứu hộ và quân đội được triển khai để hỗ trợ người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có nhiều người cao tuổi. Hình ảnh do Đài CCTV phát sóng cho thấy các cư dân lớn tuổi được đưa ra khỏi nhà bằng thuyền, trong khi một số nhân viên cứu hộ phải bơi vào bên trong các tòa nhà để tiếp cận người mắc kẹt. Hình ảnh từ trên không cho thấy lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn tại Hồ Bắc và tỉnh Hồ Nam lân cận.

Người dân lội qua vùng nước lũ ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 20.5.2026 ẢNH: REUTERS

Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, đợt mưa lớn bất thường trải dài hơn 1.000 km, hình thành do sự hội tụ của lượng hơi ẩm lớn từ vịnh Bengal, Biển Đông và Thái Bình Dương. Hệ thống thời tiết di chuyển chậm cũng khiến lượng mưa tích lũy tăng cao.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo một đợt mưa mới sẽ xuất hiện trong ngày 21.5, tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều khu vực ở cả miền bắc và miền nam nước này. Các địa phương như Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Tây và Quảng Đông được dự báo sẽ hứng chịu mưa lớn trong những ngày tới.