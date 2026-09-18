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    Thế giới

    Lũ quét Nepal - Tây Tạng và căn nguyên biến đổi khí hậu

    H.G
    H.G
    Hôm qua, các nhà khoa học thuộc liên minh nghiên cứu quốc tế WWA xác định biến đổi khí hậu đóng vai trò cốt lõi trong vụ sạt lở sông băng vùng núi gây lũ quét tại biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26.8.

    Tuy nhiên, báo cáo của WWA cũng chỉ ra thảm họa vừa qua không đến từ một sự kiện thời tiết cực đoan. Thay vào đó, đây là cuộc khủng hoảng cấu thành từ tình trạng trái đất ấm lên trong thời gian dài, diện tích sông băng bị thu hẹp, băng tầng vĩnh cửu tan chảy và những bất ổn đến từ địa chất. 

    Cụ thể, quá trình ấm lên kéo dài đã nâng độ cao của ngưỡng đóng băng tại dãy Himalaya, đẩy băng và băng vĩnh cửu nằm sâu trong nền đá đến tình trạng tiếp xúc với nhiệt độ tan băng cao hơn và kéo dài, làm suy yếu các sườn núi.

    Lũ quét Nepal - Tây Tạng và căn nguyên biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

    Những ngôi nhà bị hư hại sau đợt lũ quét ở huyện Nuwakot (Nepal)

    Ảnh: Reuters

    Đồng tác giả báo cáo Walter Immerzeel từ Đại học Utrecht (Hà Lan) cho biết khu vực đã trải qua những thay đổi nền tảng và không thể đảo ngược, trong đó có diện tích sông băng thu hẹp và tình trạng suy thoái băng vĩnh cửu, dẫn đến bất ổn về địa chất ở vùng núi non. Đến nay, thảm họa lũ quét đã khiến hơn 1.400 người chết và 6.600 người mất tích.

    Số người mất tích trong lũ quét lịch sử ở Nepal tăng mạnh

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