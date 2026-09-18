Lũ quét Nepal - Tây Tạng và căn nguyên biến đổi khí hậu

Tuy nhiên, báo cáo của WWA cũng chỉ ra thảm họa vừa qua không đến từ một sự kiện thời tiết cực đoan. Thay vào đó, đây là cuộc khủng hoảng cấu thành từ tình trạng trái đất ấm lên trong thời gian dài, diện tích sông băng bị thu hẹp, băng tầng vĩnh cửu tan chảy và những bất ổn đến từ địa chất.

Cụ thể, quá trình ấm lên kéo dài đã nâng độ cao của ngưỡng đóng băng tại dãy Himalaya, đẩy băng và băng vĩnh cửu nằm sâu trong nền đá đến tình trạng tiếp xúc với nhiệt độ tan băng cao hơn và kéo dài, làm suy yếu các sườn núi.

Những ngôi nhà bị hư hại sau đợt lũ quét ở huyện Nuwakot (Nepal) Ảnh: Reuters

Đồng tác giả báo cáo Walter Immerzeel từ Đại học Utrecht (Hà Lan) cho biết khu vực đã trải qua những thay đổi nền tảng và không thể đảo ngược, trong đó có diện tích sông băng thu hẹp và tình trạng suy thoái băng vĩnh cửu, dẫn đến bất ổn về địa chất ở vùng núi non. Đến nay, thảm họa lũ quét đã khiến hơn 1.400 người chết và 6.600 người mất tích.