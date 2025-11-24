Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lũ rút ở Hòa Thịnh: Bộ đội dọn từng lớp bùn để kịp ngày học lại
Video Thời sự

Huy Đạt
24/11/2025 13:42 GMT+7

Sau khi nước lũ rút, điểm trường tiểu học Phú Hữu (Đắk Lắk) hiện lên với lớp bùn dày phủ kín nền lớp, sách vở hư hỏng gần hết. Trong cảnh ngổn ngang, hàng chục chiến sĩ cùng giáo viên chia nhau từng phần việc, từ cào bùn, rửa bàn ghế đến cứu lại những cuốn vở còn sót. Tất cả chỉ mong trường sạch lại nhanh nhất để học sinh sớm trở lại lớp.

Chiều 23.11, tại điểm trường thôn Phú Hữu (Trường tiểu học Hòa Thịnh), bùn đất vẫn còn ngập trên nền lớp học, sân trường... mùi ẩm nồng bốc lên từ những chồng vở ướt sũng. Giữa ngổn ngang đổ nát sau lũ là tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng bước chân, tiếng í ới gọi nhau của thầy cô và lực lượng bộ đội, mang theo niềm hy vọng về một ngày học sinh ở rốn lũ Hòa Thịnh sớm trở lại trường.

Lũ rút ở Hòa Thịnh: Bộ đội dọn từng lớp bùn để kịp ngày học lại

Sau trận lũ lớn, toàn bộ điểm trường tiểu học Phú Hữu chìm trong bùn đất, nhiều phòng học bị nước cuốn sạch đồ dùng, sách vở của trong thư viện bị hư hỏng gần hết.

Tại sân trường, hàng chục chiến sĩ của Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chia nhau từng khu vực. Người xúc bùn, người múc nước dưới mương lên dội, người bê bàn ghế ra chùi rửa, người chà lại sàn tường lớp học còn loang lổ dấu bùn. Mỗi người một tay, làm việc không nghỉ.

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại rốn lũ Hòa Thịnh, đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Chúng tôi tập trung giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là các trường học. Việc học của các em không thể gián đoạn lâu. Ngay khi nước rút, chúng tôi nhanh chóng triển khai lực lượng đến từng lớp, từng phòng để đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại".

Đại tá Hưng nhấn mạnh thêm: "Ngoài dọn dẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát những hộ dân bị ngập, sập nhà, những nơi người dân chưa có chỗ ở… để kịp thời hỗ trợ".

