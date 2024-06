Lừa bán 'bùa giữ vợ giữ chồng', chiếm đoạt hơn 86 tỉ đồng

Ngày 6.6, thông tin từ Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức bán "bùa ngải".

Theo đó, cơ quan công an xác định nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo này là Nguyễn Văn Kiên (37 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa). Hiện, cơ quan công an đã bắt giữ Kiên cùng 3 người khác, gồm vợ Kiên, mẹ vợ Kiên và Lê Đình Quý (33 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An).

Nguyễn Văn Kiên, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa bán "bùa ngải"

C.A

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận, thời gian qua đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram rao bán các loại "bùa ngải", như: "bùa giữ người yêu", "bùa giữ vợ, giữ chồng", "bùa ghét", "bùa nghe lời", "bùa làm ăn"… với giá từ 9,9 - 10,9 triệu đồng mỗi "lá bùa".

Sau khi có người kết nối, đặt mua, các nghi phạm sẽ làm "bùa" từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc… và chuyển cho người mua. Thực tế, những "bùa ngải" này không có tác dụng như những gì các nghi phạm trong đường dây này thêu dệt.

Số "bùa ngải" bị công an thu giữ C.A

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2018 đến nay, các nghi phạm đã lừa bán "bùa ngải" cho hàng ngàn người trên khắp cả nước, thu lợi hơn 86 tỉ đồng.

Chuyên án lừa bán "bùa ngải" đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an TX.Thái Hòa thông báo ai là nạn nhân của vụ việc trên thì đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết.