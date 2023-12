Lừa bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Ngày 19.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Trung Anh (27 tuổi, trú P.Hương Sơ, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Trung Anh là bị can lừa bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hơn 1 tỉ d



Phạm Trung Anh thời điểm làm việc với cơ quan chức năng QUỐC ANH

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phát hiện trên các hội nhóm Facebook xuất hiện 2 tài khoản có tên "Ori Phạm", "Trung Anh" thường xuyên đang bán điện thoại, máy tính của nhãn hiệu Apple giá rẻ (mỗi sản phẩm thấp hơn thị trường từ 1 - 1,5 triệu đồng).

Nhận thấy có nhiều biểu hiện của sự lừa đảo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 12.12, Ban chuyên án xác định các tài khoản trên do Phạm Trung Anh làm chủ. Thời điểm này, Trung Anh đang tạm trú tại P.1, Q.8 (TP.HCM) nên lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng phối hợp Công an P.1, tiến hành triệu tập nghi phạm đến làm việc.

Bước đầu, Trung Anh khai nhận, từ tháng 8.2022, do kinh doanh thua lỗ nên nợ số tiền hơn 1 tỉ đồng và mất khả năng chi trả. Đến đầu tháng 4.2023, nhờ có quen biết với các quản lý cửa hàng điện thoại di động lớn, lấy được số hàng điện thoại, máy tính trong đợt khuyến mãi, nên Trung Anh bắt đầu đăng tải lên mạng xã hội giới thiệu với giá rẻ hơn từ 1 - 1,5 triệu đồng. Thời gian đầu, việc mua bán của Trung Anh với khách hàng diễn ra bình thường.

Cho đến giữa tháng 5.2023, khi không lấy được nguồn hàng rẻ như trước đây, cộng thêm áp lực từ các chủ nợ, Trung Anh nảy sinh lừa đảo tiền của nhiều khách hàng.

Cụ thể, Trung Anh vẫn giảm giá, chấp nhận bù lỗ để nhận được tiền đặt cọc từ khách hàng mua điện thoại. Bị can này dùng số tiền đó để xoay vòng, tức lấy của người này trả cho người khác.

Đến ngày 9.6, Trung Anh không còn lấy được hàng từ các cửa hàng điện thoại, đồng thời nợ rất nhiều đơn hàng từ các khách hàng đã đặt cọc tiền trước đó nên bắt đầu lừa đảo. Thời điểm này, Trung Anh vẫn tiếp tục nói dối vẫn có hàng để nhận thêm tiền cọc từ nhiều người khác, sau đó Trung Anh dùng số tiền này để trả nợ cá nhân. Tổng số tiền bị can này chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1 tỉ đồng.