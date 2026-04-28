Lừa bán ‘đồng đen’ 300 tỉ đồng, nhận 300 triệu tiền cọc rồi bỏ trốn

Tối 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 người trong nhóm dựng kịch bản bán "đồng đen" với giá 300 tỉ đồng để lừa đảo chiếm đoạt của bị hại 300 triệu đồng. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh 1 người trong nhóm để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự La Văn Phép (54 tuổi), Tống Hoàng Huy (52 tuổi), Nguyễn Bội Ngọc (37 tuổi), La Minh Huyên (32 tuổi, tất cả cùng ngụ tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang); Huỳnh Kim Long (62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) và Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, cho gia đình bảo La Thị Kim Phương (26 tuổi, ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tâm lý tin vào các vật phẩm tâm linh có giá trị cao, Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền (sử dụng tài khoản mạng xã hội tên "Mỹ Duyên") đã tiếp cận ông N.Đ.K (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên). Cả 2 giới thiệu với ông K. về việc có một tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen" có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân, được rao bán với giá 300 tỉ đồng.

Đầu tháng 4.2026, Long và Hiền đã liên lạc và hẹn ông K., nếu muốn mua tượng bằng "đồng đen" thì đến xã Tri Tôn để "thử hàng".

Sau khi chốt thời gian, ngày 17.4 Long và Hiền đến xã Tri Tôn gặp nhóm của La Văn Phép (có mối quan hệ trước đó với Long) cùng với La Minh Huyên, La Thị Kim Phương (2 con của Phép), Tống Hoàng Huy, Nguyễn Ngọc Bội, để phân vai nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông K.

Theo phân công, Long là người điều hành và cung cấp phương tiện, phối hợp cùng với Hiền (đóng vai tên Mỹ Duyên, chủ sở hữu tượng Phật) dùng tài khoản Zalo dẫn dụ ông K.

Còn La Văn Phép đóng vai cha Mỹ Duyên, đồng thời là "ảo thuật gia" trực tiếp dùng thủ đoạn tráo đổi nhiệt kế và kính để lừa bị hại; Tống Hoàng Huy trong vai chồng Mỹ Duyên để tăng độ tin cậy.

Đối với La Minh Huyên đóng vai xe ôm, vừa chuẩn bị công cụ gây án, vừa là người trực tiếp cầm 300 triệu đồng bỏ chạy, còn La Thị Kim Phương chịu trách nhiệm đưa đón những người trong nhóm nhằm giúp cho kịch bản lừa đảo diễn ra trôi chảy. Riêng Nguyễn Bội Ngọc sẽ cảnh giới, theo dõi xe của bị hại và đi mua vật dụng theo lệnh của Phép.

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Bội Ngọc, Tống Hoàng Huy, La Văn Phép, La Minh Huyên (từ trái qua) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng ẢNH: CACC

Ngày 18.4 tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, nhóm của Phép đã thực hiện màn "biểu diễn" lừa đảo tinh vi. Lợi dụng lúc ông K. đang khấn vái trước tượng Phật thì Phép nhanh tay tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng tấm kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng đã chuẩn bị trước nhằm tạo hiện tượng "kỳ lạ" như lời giới thiệu ban đầu.

Tin tưởng tượng Phật là "đồng đen" có "phép màu" thật, tại một quán cà phê ở xã Tri Tôn, ông K. đồng ý mua pho tượng nhưng yêu cầu 2 bên phải mang lên TP.HCM để thẩm định lại. Ngược lại, nhóm của Long yêu cầu ông K. phải đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc để làm tin.

Ngay sau khi nhận 300 triệu đồng tiền đặt cọc, La Minh Huyên nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch. Cả nhóm sau đó tập trung tại một quán cà phê võng khu vực Núi Cấm, xã Núi Cấm để chia tiền lừa đảo.

Phát hiện đã bị lừa, ông K. đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tri Tôn vào cuộc điều tra xác minh, truy bắt nhóm lừa đảo. Trong ngày 18.4, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Phép, Huy, Ngọc, Huyên và Phương khi đang lẩn trốn ở xã Tri Tôn. Qua khai khai thác nhanh, đến ngày 25.4, lực lượng công an tiếp tục truy bắt Long và Hiền khi cả 2 đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Hiện vụ lừa đảo bán "đồng đen" được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.