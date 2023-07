Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 9.7, thông tin từ Công an H.Nam Đàn (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ông Mạnh Linh (24 tuổi, ngụ xã Nam Lĩnh, H.Nam Đàn), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ông Mạnh Linh tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an H.Nam Đàn nhận được thông tin nhiều người bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng xã hội. Những người này đặt mua hàng qua mạng xã hội rồi bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Ông Mạnh Linh đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội trên nền tảng Facebook, Zalo, Wechat, giả danh người của công ty chuyên cung cấp, vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để lừa bán hàng giá rẻ. Khi có người đặt mua, Linh yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Công an H.Nam Đàn đã bắt giữ Linh khi nghi phạm này đang ở TP.HCM, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 10.2022 đến nay, bằng chiêu thức trên, Ông Mạnh Linh đã chiếm đoạt 470 triệu đồng tiền đặt cọc của nhiều người mua hàng ở nhiều địa phương trong nước.