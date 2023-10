Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu lãnh đạo Cục QLTT Hải Dương lĩnh 14 năm tù

Ngày 20.10, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Hải, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Trước khi diễn ra phiên tòa, vụ án này đã phải hoãn xét xử nhiều lần vì nhiều yếu tố, trong đó có việc bị cáo Nguyễn Thanh Hải được tại ngoại để đi chữa bệnh dài ngày.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này được dư luận quan tâm do liên quan đến nhiều bị hại. Nhiều người dân đã đến theo dõi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được lực lượng công an thực hiện nghiêm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hải tại phiên xét xử sơ thẩm C.T.V

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương, bị cáo Nguyễn Thanh Hải (61 tuổi, trú tại P.Trần Phú, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cựu Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương (nay là Cục QLTT tỉnh Hải Dương), kiêm Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh từ ngày 10.5.2009 đến ngày 11.10.2018; giữ chức quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương từ ngày 12.10.2018 đến ngày 15.7.2020.

Trong thời gian từ ngày 15.3.2015 đến 12.8.2019, bị cáo Hải đã lợi dụng chức vụ đưa ra thông tin gian dối về việc Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương đang tuyển dụng lao động và có quan hệ quen biết có thể xin chuyển công tác cho giáo viên để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỉ đồng của 4 người ở Hải Dương và Nam Định.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hải C.T.V

Nhận được tiền, Hải không xin được việc cho những người có nhu cầu vào làm việc tại Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương và không chuyển công tác được cho giáo viên như đã cam kết. Số tiền chiếm đoạt được, Hải dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội giả mạo trong công tác; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù; buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.