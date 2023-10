Bắt giam cựu cán bộ cảng hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay Đà Nẵng

Ngày 16.10, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) di lý bị can lừa đảo từ Quảng Ngãi về TP.Đà Nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức xin việc.



Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc (63 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Huỳnh Ngọc là cựu cán bộ Cảng vụ Hàng không miền Trung. Dù đã nghỉ hưu, nhưng lợi dụng danh nghĩa từng công tác trong ngành hàng không, Ngọc khoe có nhiều mối quan hệ trong sân bay Đà Nẵng, có thể giúp xin việc vào làm trong Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ngọc bị tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NGUYỄN TÚ

Cơ quan điều tra xác định, Ngọc ra giá cho mỗi trường hợp "chạy" việc vào các vị trí công tác trong sân bay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo công việc. Sau khi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại, Ngọc bán nhà, cắt liên lạc, lẩn trốn.

Nhận đơn thư tố cáo của người dân, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định Ngọc đang trốn tại Quảng Ngãi. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành truy bắt Huỳnh Ngọc, di lý từ Quảng Ngãi về TP.Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Hải Châu xác định Ngọc còn liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác, nhận tiền xin việc của nhiều bị hại.