Đà Nẵng: Nữ 'cò đất' U60 lừa ‘chạy’ hồ sơ đất đai

Ngày 21.9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nữ bị can lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Sâm (56 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Trương Bá Trọng P. (ngụ thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) đến Công an H.Hòa Vang tố giác về hành vi lừa đảo của "cò đất" Lê Thị Sâm liên quan đến các giao dịch đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Sâm NGUYỄN TÚ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, Sâm đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm được các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai trên địa bàn H.Hòa Vang để anh P. tin tưởng.

Sâm "nổ" có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp huyện và thành phố, có thể tác động để anh P. được giải quyết các giấy tờ đất đai của gia đình.

Sâm nói anh P. đưa tiền để Sâm đi "quan hệ", tặng quà, nhờ vả cấp trên chỉ đạo xử lý. Tin Sâm, anh P. nhiều lần đưa tiền nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh P., Sâm không làm được và cũng không trả lại tiền. Theo anh P., số tiền đã bị Sâm lừa là "rất lớn".

Theo xác minh ban đầu, Sâm đã nhận của anh P. hàng trăm triệu đồng nhưng thực tế Sâm không có các mối quan hệ như đã khoe với anh P., sử dụng tiền tiêu xài cá nhân, không thực hiện công việc đã cam kết.

Sau thời gian dài chờ đợi, anh P. tìm hiểu thì biết "cò đất" Lê Thị Sâm đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị triệu tập đến cơ quan công an, Sâm thừa nhận hành vi lừa đảo đối với anh P. và một số người khác.