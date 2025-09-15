Lừa đảo tìm đến người chơi pickleball

Ngày 15.9, anh Phạm Thái, quản lý sân pickleball 426 Bình Lợi (TP.HCM) đã phát đi cảnh báo về trường hợp câu lạc bộ của anh bị mạo danh để kêu gọi vận động viên thi đấu giải. Theo anh Thái, cách đây vài ngày, nhiều người liên hệ với anh để đăng ký thi đấu giải pickleball, điều này khiến anh bất ngờ vì thực tế đến thời điểm hiện tại sân pickleball 426 chưa nhận được thông tin đăng ký tổ chức giải tại sân và sân cũng chưa có kế hoạch tổ chức giải đấu nào sắp tới. Anh cho biết: "Sau khi tìm hiểu, tôi thấy có thông tin chạy quảng cáo trên mạng xã hội về giải đấu này và tổ chức tại sân của mình. Số tiền đóng lệ phí 400.000 đồng/người nhưng thực tế sân của tôi không có giải này và nhiều khả năng đây là hình thức lừa đảo mới. Vì vậy, tôi đã thông báo mọi người không đăng ký và chuyển khoản lệ phí cho bất cứ bên nào".

Một chủ sân phải lên tiếng cảnh báo vì bị kẻ lừa đảo mạo danh ẢNH: KHANG KA

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện nay, rất nhiều giải đấu pickleball phong trào được tổ chức tự phát, có khi do những cá nhân đứng ra phát động, quy tụ được rất đông người tham gia. Mức phí thi đấu cho vận động viên đóng góp bình quân từ 200.000 - 600.000 đồng/người tùy quy mô. Giải đấu pickleball mà anh Phạm Thái lên tiếng cảnh báo có mức đóng phí 400.000 đồng, thuộc vào loại trung bình thấp. Cách đây vài ngày, chính người viết đã thử quét vào mã QR Code trên thông báo tổ chức giải này nhưng không hề truy cập được vào thông tin chi tiết của đơn vị tổ chức mà chỉ được chuyển đến một tài khoản Zalo của người tên Đ.L.M. Mặc dù vậy, khi PV liên hệ để đăng ký giải thì người này không trả lời và đến hôm nay đã khóa tài khoản.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia thuộc dự án Chống lừa đảo, nhận định: "Các đối tượng lừa đảo trực tuyến hiện nay xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là ở những cộng đồng hay những nhu cầu đang nóng. Ví dụ, thời điểm nghỉ hè, xu hướng lừa đảo sẽ tập trung vào nhu cầu đặt phòng, đi lại, du lịch nghỉ dưỡng. Hay thời điểm nhập học lừa đảo sẽ chuyển hướng sang tân sinh viên tìm thuê nhà trọ, vay tài chính hay tìm việc làm… Đối với phong trào pickleball được nhiều người quan tâm, lừa đảo trước đây cũng xuất hiện nhiều trong việc mua bán dụng cụ thi đấu, tráo hàng giả, hàng kém chất lượng. Hiện tại, đa số người chơi đã có kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ khi mua sản phẩm nên đã phần nào hạn chế được tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó" bán vợt, giày kém chất lượng. Hình thức tạo ra các chương trình thi đấu giải giả mạo cũng nhắm vào xu hướng và nhu cầu thi đấu pickleball đang lên cao. Tất nhiên, không phải người chơi nào cũng dễ dàng bị lừa, nhưng chỉ cần vài người bất cẩn là kẻ lừa đảo có thể thu được hàng triệu đồng từ việc thu phí chuyển khoản".

Các giải pickleball phong trào đang được tổ chức khắp nơi, thu hút vận động viên nghiệp dư tham dự ẢNH: KHANG KA

Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ - Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM, cho biết: Phong trào người dân chơi pickleball hiện nay phát triển rất mạnh và nhanh. Bên cạnh lợi ích rèn luyện thể thao, nhiều hình thức kinh doanh trong lĩnh vực này cũng phát triển, Một trong những hiện tượng dễ thấy nhất là các giải thi đấu phong trào pickleball diễn ra khắp nơi, thu hút đông đảo vận động viên tham gia, tạo thành một trào lưu sôi nổi. Nhiều giải đấu chất lượng cao được tổ chức bởi những đơn vị uy tín, tạo tiếng vang lớn không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận vài trường hợp lợi dụng nhu cầu giao lưu thi đấu để tổ chức giải tự phát với mục đích kinh doanh. Cá biệt, qua phản ảnh có nhiều trường hợp tổ chức giải không có thật để lừa tiền phí của người chơi. Đây là hiện tượng rất đáng quan ngại, gây ảnh hưởng xấu đến phong trào pickleball đang phát triển và gây thiệt hại trực tiếp đến tài sản của người chơi. Chúng tôi khuyến cáo các đơn vị trước khi tổ chức giải nên xin phép cơ quan chức năng; vận động viên chỉ nên khi tham gia bất cứ giải đấu phong trào được cơ quan chức năng cấp phép và cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm tra trực tiếp với đại diện đơn vị tổ chức trước khi thực hiện việc đóng phí để tránh bị lừa gạt", bà Kiều Mỹ khuyến cáo.