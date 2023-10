Lừa mua hàng chục tấn cá của người dân rồi ‘bặt tăm’

Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thị Thắm (44 tuổi, ngụ Khu phố Bàu Sậy, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng, Long An - tạm trú tại ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, H.Trà Cú, Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồ Thị Thắm nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Theo điều tra, Thắm hành nghề mua bán cá lóc ở Long An từ năm 2004, đến năm 2019, Thắm cùng gia đình chuyển về H.Trà Cú (Trà Vinh) sinh sống và tiếp tục sống bằng nghề nghiệp trên.

Từ đầu năm 2021 đến tháng 10.2022, do làm ăn thua lỗ, Thắm nợ tiền mua cá của nhiều người trên địa bàn H.Trà Cú với số tiền hơn 3,8 tỉ đồng và không còn khả năng chi trả.

Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, từ ngày 7 đến ngày 13.11.2022, Thắm liên tục mua cá của một người với tổng trọng lượng hơn 27,2 tấn, trị giá trên 1,1 tỉ đồng và hứa hẹn sau 4 ngày sẽ trả đủ số tiền cho người bán. Tuy nhiên sau khi bán được cá, thu được tiền, Thắm không trả nợ cho người bán cá mà dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân và trả nợ cho người khác.

Đến hạn trả tiền, bị can Thắm nói dối với người bán là mua bán thua lỗ, thất thoát không còn tiền trả. Biết đã bị lừa nên bị hại đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh để tố giác. Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.