Lúa Việt 'bội thu' ở Cuba, Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiết lộ đề xuất đặc biệt

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: "Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới", diễn ra tại Hà Nội ngày 2.11, mở màn với câu hỏi, kiến nghị từ nông dân Phạm Văn Hướng, Chủ tịch Câu lạc bộ Đại điền tỉnh Ninh Bình về ý tưởng đưa giống lúa Việt xuất khẩu ra thế giới.

Ông Nguyễn Văn Hướng nêu câu hỏi tại diễn đàn ẢNH: HIẾU LÊ

Theo ông Phạm Văn Hướng, Hội Đại điền tỉnh Ninh Bình đang kết hợp với Công ty TNHH giống lúa Cường Tân nghiên cứu lai tạo và sản xuất giống lúa. Một trong những giống điển hình là giống lúa CT16 của doanh nghiệp này đã trồng thử nghiệm tại Cuba cho năng suất rất cao. Đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu 2.000 tấn lúa giống sang Cuba và đang có kế hoạch tăng lên 4.000 tấn trong năm tới.

"Từ thành công của lúa Việt Nam ở Cuba, chúng tôi rất mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân Việt Nam đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện, tổ chức đưa nông dân, doanh nghiệp Việt Nam sang các quốc gia Cuba, Triều Tiên tìm cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất lúa gạo", ông Hướng nói.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, trong chuyến thăm Cuba tháng 9.2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn Việt Nam hỗ trợ Cuba phát triển các mô hình trồng lúa.

Ngay sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực phối hợp với phía Cuba để triển khai chỉ đạo này. Đến nay, Cuba đã có 1.500 ha trồng lúa, toàn bộ từ giống cho đến kỹ thuật canh tác đều do phía Việt Nam chuyển giao. Trong vụ thu hoạch đầu tiên, lúa Việt Nam trồng tại Cuba đạt năng suất rất cao đạt 7 - 8 tấn/ha.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, phía Cuba rất phấn khởi về cây lúa Việt Nam. Cũng từ thành công vụ lúa đầu tiên, ông Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để mở rộng, tăng diện tích liên kết trồng lúa Việt Nam tại Cuba lên quy mô 100.000 - 200.000 ha, góp phần giúp quốc gia này tự chủ, đảm bảo an ninh lương thực.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng (bên phải) và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn lắng nghe, đối thoại với nông dân ẢNH: HIẾU LÊ

Nhiều quốc gia châu Phi đề nghị liên kết hợp tác trồng lúa

Tại diễn đàn, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed cho rằng, ngành lúa gạo Việt Nam được cả thế giới công nhận. Gạo Việt Nam đang là một lợi thế quan trọng, điều kiện để Việt Nam đàm phán ngoại giao và thương mại quốc tế.

Để giữ vững được lợi thế này, ông Trần Mạnh Báo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải quản lý chặt chẽ thị trường giống cây trồng , đặc biệt là giống lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

"Nếu không kiểm soát được chất lượng và nguồn gốc giống, chúng ta sẽ làm giảm chất lượng hạt gạo Việt Nam, làm mất uy tín và thương hiệu quốc gia", ông Báo nói và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư nghiên cứu, sản xuất riêng một bộ giống lúa Việt Nam.

Chia sẻ với Thanh Niên bên lề diễn đàn, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khẳng định đề xuất liên kết sản xuất lúa Việt Nam ở các quốc gia đang gặp khó khăn về lương thực của ông Phạm Văn Hướng hoàn toàn khả thi. Hiện nay, Việt Nam và Cuba đang thúc đẩy hợp tác sản xuất lúa gạo trong thời gian 5 năm.

Ông Thịnh cho rằng, vụ lúa đầu tiên ở Cuba là thành công đột phá. Không chỉ có Cuba, vừa qua nhiều quốc gia Nam Phi đã liên hệ đặt vấn đề với Việt Nam để liên kết, hợp tác sản xuất lúa gạo.

"Các quốc gia này mong muốn được Việt Nam chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ họ sản xuất lúa gạo để từng bước tự chủ lương thực", ông Thịnh nói.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thông tin, diễn đàn tiếp nhận gần 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của nông dân, doanh nghiệp gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Nông dân Việt Nam tập trung vào các vấn đề đang rất nóng hổi, thời sự đặt ra với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Bên cạnh những vấn đề được thông tin trực tiếp tại diễn đàn này, còn nhiều câu hỏi, kiến nghị, đề xuất liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. "Chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các ý kiến này để báo cáo, kiến nghị tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân dự kiến diễn ra trong tháng 12", ông Đoàn nói.