Luật sư: Mức án 10 - 11 năm tù với Shark Bình còn nhẹ, đề nghị tăng nặng

Ngày 7.11, phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng các đồng phạm trong vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế và ngoại hối tiếp tục làm việc với phần tranh luận.

Vụ án này có hơn 900 người được triệu tập với tư cách là bị hại. Một số bị hại cũng như luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ đã nêu quan điểm về việc xử lý đối với các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Luật sư của bị hại đề nghị tăng mức án với Shark Bình

Bảo vệ cho nhóm 8 bị hại có tổng thiệt hại 13,5 tỉ đồng, luật sư đồng tình quan điểm của viện kiểm sát, khi cho rằng hành vi của Mr Pips cùng đồng phạm không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn khiến hàng trăm gia đình khánh kiệt, đổ vỡ, thậm chí có người từng ý định tự tử.

Với tính chất như vậy, hình phạt đối với các bị cáo cần phân hóa theo vai trò, mức độ tham gia và khoản hưởng lợi bất chính, mục đích phải đủ răn đe, ngăn những vụ việc tương tự.

Trong số này, Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị viện kiểm sát xác định giữ vai trò cao nhất, nên đề nghị mức án tù chung thân về 2 tội lừa đảo và rửa tiền. Luật sư cho rằng mức án như vậy là phù hợp.

Song với nhóm bị cáo bị truy tố tội rửa tiền, luật sư đề nghị xem xét kỹ hơn trách nhiệm của từng người, nhất là bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng.

Luật sư cho rằng mức án đề nghị 9 - 10 năm tù mà viện kiểm sát đưa ra còn chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại tòa và việc khắc phục hậu quả. Do đó, người bảo vệ quyền lợi cho nhóm bị hại đề nghị tăng lên 10 - 12 năm tù.

Theo cáo buộc, để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỉ đồng, đường dây của Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng. Khi nhận được công văn từ cơ quan công an, Shark Bình không hợp tác mà phối hợp cùng phía Mr Pips tìm cách đối phó.

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình bị truy tố hành vi rửa tiền.

Tại tòa, Shark Bình thừa nhận trách nhiệm, nói dám làm thì dám nhận, "hoan hỉ chấp nhận đi tù". Luật sư bào chữa cho bị cáo thì đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gồm việc bị cáo đã khắc phục 5,7 tỉ đồng, có 4 người con cần chăm sóc, giáo dục… mong cho hưởng mức án nhẹ để sớm trở về.

Các bị hại làm thủ tục tham dự phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Đề nghị có biện pháp để bị hại sớm nhận lại tiền

Ngoài nhóm cầm đầu và rửa tiền, luật sư bảo vệ cho bị hại cũng đề nghị xem xét với nhóm đồng phạm tích cực trong hành vi lừa đảo, gồm các trưởng vùng, trưởng văn phòng và quản lý thuộc hệ thống công ty của Mr Pips.

Đây là nhóm trực tiếp thực hiện, giúp sức hoặc tích cực xúi giục hành vi phạm tội; tham gia tuyển dụng, quản lý nhân viên, thúc đẩy nhà đầu tư nạp tiền và duy trì hoạt động chiếm đoạt.

Tại tòa, các bị cáo khai chỉ là người làm thuê, không biết công ty lừa đảo. Luật sư cho rằng điều này không thể là căn cứ duy nhất để đánh giá trách nhiệm đối với họ.

Cạnh đó, luật sư cũng đề cập việc khắc phục hậu quả phải thực chất, tương xứng với số tiền đã hưởng lợi. Song, có một số bị cáo dù được Mr Pips trả thu thập 2 - 3 tỉ đồng nhưng mới nộp lại vài chục triệu đồng. Như vậy chỉ "mang tính chất đối phó", không thể đương nhiên coi là tích cực khắc phục hậu quả.

Từ phân tích đã nêu, luật sư đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng vai trò và khoản hưởng lợi đối với nhóm nêu trên.

Trong khi đó, với nhóm đồng phạm thứ yếu, bị lôi kéo, có vai trò hạn chế và tích cực khắc phục hậu quả, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét khoan hồng.

Luật sư cũng đề nghị có biện pháp để các bị hại sớm nhận lại tiền sau khi bản án được tuyên, tránh kéo dài thêm khó khăn cho họ. Ngoài ra, một số nhà đầu tư chỉ biết vụ án được đưa ra xét xử khi đọc báo, không kịp đăng ký để được xác định tư cách bị hại, mong muốn giải quyết quyền lợi ngay trong giai đoạn này.