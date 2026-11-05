Luật sư xin cho Shark Bình mức án nhẹ để sớm về nuôi con nhỏ

Chiều 5.11, phiên tòa xét xử nhóm bị cáo Mr Pips Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm tiếp tục làm việc, với phần bào chữa của các luật sư.

Tại bản luận tội trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Shark Bình 9 - 10 năm tù về tội rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Xin cho Shark Bình án nhẹ, sớm làm lại cuộc đời

Để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỉ đồng, đường dây của Mr Pips thông qua nhiều cổng trung gian, trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình. Dù biết các sàn của Mr Pips đang bị điều tra, nhưng khi nhận được công văn từ cơ quan công an yêu cầu phối hợp xác minh, Shark Bình lại chỉ đạo, phối hợp cùng Mr Pips tìm cách đối phó.

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.

Bào chữa cho Shark Bình, luật sư cho rằng khi nhận được công văn của cơ quan điều tra, thân chủ đã chỉ đạo nhân viên thống kê các ví đang có rủi ro để xác minh danh tính khách hàng, đồng thời yêu cầu ký quỹ thông qua việc trích một tỷ lệ phần trăm trên số tiền khách hàng nạp vào ví Ngân Lượng.

Theo luật sư, hành động này nhằm đảm bảo cho việc hoàn trả tiền cho những bị hại, góp phần ngăn chặn và giảm bớt thiệt hại do tội phạm gây ra. Đỉnh điểm là năm 2022, khi sàn forex của Mr Pips bị quá nhiều khiếu nại, phản ánh về dấu hiệu lừa đảo, Shark Bình đã chủ động ngừng cung cấp dịch vụ.

Vẫn theo người bào chữa, dù chưa xác định rõ số tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu, nhưng Shark Bình đã tự nguyện nộp lại 5,7 tỉ đồng, điều này thể hiện ý thức khắc phục của bị cáo.

Ngoài ra, Shark Bình có 4 con, trong đó 2 cháu nhỏ tuổi. Các con đều trong độ tuổi ăn học, trưởng thành nên cần sự quan tâm chăm sóc giáo dục và đồng hành của bị cáo. Luật sư mong tòa cho thân chủ được mức án nhẹ, sớm làm lại cuộc đời.

Phiên tòa xét xử các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips lừa cả mọi người xung quanh?

Vụ án còn có 3 bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn (cùng là cựu công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư). Trong đó, bị cáo Phong là anh trai của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.

Khai tại tòa, Mr Pips cho biết sau khi quen nhóm trên, bị cáo muốn nhờ họ tư vấn có mở được sàn forex ở Việt Nam hay không, xử lý thế nào khi bị khách hàng khiếu kiện hoặc khi nhân viên bị công an triệu tập.

Cả nhóm trao đổi thông tin thông qua nhóm chat Telegram, đặt tên "đầu tư rượu vang". Cáo trạng xác định từ năm 2021 - 2023, Mr Pips 13 lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỉ đồng để trả công tư vấn cho 3 người, trung bình mỗi tháng khoảng 350 triệu đồng.

Bào chữa cho bị cáo Phong, luật sư cho rằng Mr Pips không chỉ lừa dối các nhà đầu tư mà cả người quanh mình, trong đó có nhóm được mời tư vấn. Thực tế đúng là có việc Phong kết nối, nhận, chuyển tiền theo yêu cầu của Mr Pips, nhưng xuất phát từ lòng tin đó là chi phí pháp lý của một công ty nước ngoài.

Theo luật sư, suốt thời gian dài, Phong không có hành vi "đồng phạm giúp sức như cáo buộc", "không một lần nào can thiệp với công an". Sau khi Bùi Trung Đức, cánh tay đắc lực của Mr Pips bị bắt, Phong đã dừng mọi liên hệ.

Và không chỉ Phong, những người quanh Mr Pips đều được giới thiệu bằng cùng một câu chuyện rất hợp pháp, thậm chí từng kể cấm nhân viên lừa đảo…, khiến mọi người tin tưởng.

Trong khi đó, bào chữa cho Bá Sơn, luật sư cho hay mục đích ban đầu của thân chủ chỉ là tư vấn pháp lý đơn thuần. Cả nhóm 3 người đều không thể ngờ Mr Pips điều hành cả một "đế chế làm ăn phi pháp".

Luật sư đề nghị "bóc tách" rõ ràng giữa việc thân chủ tư vấn pháp lý cho hoạt động kinh doanh và Mr Pips tự lừa đảo. Hai hoạt động này xảy ra cùng thời gian nhưng lại diễn ra độc lập, không có mối quan hệ nhân quả với nhau.

Người bào chữa của Trường Sơn thì nhấn mạnh việc thân chủ nhận tiền qua chuyển khoản vì nghĩ đây là "tiền sạch" do hoạt động kinh doanh mà có. Bởi lẽ, với nghiệp vụ của một công an dày dạn kinh nghiệm, nếu bị cáo biết là tiền lừa đảo, "chẳng dại gì nhận tiền qua chuyển khoản".