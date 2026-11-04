Sẽ tiếp tục điều tra hơn 1.400 người trong vụ án Mr Pips giai đoạn 2

Nội dung trên được đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề cập tại bản luận tội đối với Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm, được công bố ngày 4.11.

Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ được xác định giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế và ngoại hối. Do đó, cả hai bị đề nghị mức án tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: MINH PHƯƠNG

Làm rõ vai trò của người thân Mr Pips và Mr Hunter

Đáng chú ý, ngoài hai "ông trùm", đại diện viện kiểm sát cho biết do quy định về thời hạn tố tụng nên nhiều nội dung liên quan vụ án này sẽ được cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ tại giai đoạn 2. Điển hình là hành vi của hơn 1.400 người khác trong bộ máy của Mr Pips, trách nhiệm của các cổng trung gian thanh toán.

Tham gia vận hành đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng là đội ngũ hàng nghìn nhân viên dưới trướng Mr Pips, được chia làm nhiều bộ phận, có nhiệm vụ riêng biệt, tạo thành "ma trận" quây kín nhà đầu tư. Một khi đã tham gia, hầu hết bị hại đều chung công thức: nạp tiền, có lãi, rút được, nạp thêm, lỗ dần, nạp thật nhiều, "cháy" tài khoản.

Khai tại tòa, Mr Pips Phó Đức Nam cho biết một trong các bộ phận là nhân viên sale, có nhiệm vụ mời gọi, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia. Nhóm này được hưởng 1 - 2 % trên số tiền nạp lần đầu của nhà đầu tư.

Song, bộ phận quan trọng nhất khiến nhà đầu tư mất nhiều tiền là chăm sóc khách hàng. Do được hưởng 4 - 7% số tiền nạp của những lần sau, các nhân viên trong bộ phận này ra sức, tìm mọi cách để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền. Vì vậy, Mr Pips đề nghị làm rõ vi phạm của nhóm chăm sóc khách hàng mà chưa bị xử lý.

Một nội dung khác sẽ được điều tra tại giai đoạn 2 là hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Mr Pips, Mr Hunter đứng tên nhiều tài sản lớn nhưng chưa ra làm rõ được nguồn tiền hình thành…

Sau khi biết tin Mr Pips bị bắt, bố mẹ bị cáo này ra ngân hàng rút 145 tỉ đồng, mua vàng và đô la Mỹ, gửi nhờ khắp nơi, trong đó có một số cá nhân là người trong họ hàng.

Còn với vợ cũ Mr Hunter, khi khám xét 2 căn hộ, cơ quan điều tra thu giữ 143 miếng vàng, có giá tại thời điểm tháng 10.2024 hơn 356 tỉ đồng…

Loạt kiến nghị tới Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước

Cũng tại bản luận tội, viện kiểm sát còn kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua bán, giao dịch đầu tư kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex, nhất là trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Ngân hàng Nhà nước được kiến nghị yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các tổ chức được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Đồng thời, quản lý tài khoản ngân hàng trung gian thanh toán, nâng cao quy trình xác thực khách hàng khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tài khoản có giao dịch bất thường như thu nhập tiền từ nhiều nguồn, hoặc chuyển tiền nhanh qua nhiều tài khoản.

Viện kiểm sát cũng kiến nghị các bộ, ngành nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng, thực hiện có hiệu quả các quy định của luật Giao dịch điện tử.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, viện kiểm sát còn đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại. Trong đó, phần của Mr Pips là gần 1.200 tỉ đồng, Mr Hunter hơn 330 tỉ đồng.