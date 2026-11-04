Mr Pips: Nhà có 3 người, 'xin 1 người ở ngoài để lo cho 2 người ở trong'

Sáng 4.11, sau khi đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án, các bị cáo và luật sư trong vụ án Mr Pips Phó Đức Nam tham gia bào chữa.



Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Mr Pips mức án tù chung thân về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bố mẹ bị cáo là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù, với cáo buộc giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỉ đồng.

Mr Pips bị đề nghị mức án tù chung thân, bồi thường gần 1.200 tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips xin giảm nhẹ cho bố mẹ

Tự bào chữa trước tòa, Mr Pips trình bày ngắn gọn, gửi lời xin lỗi các bị hại. Bị cáo nói không có ý kiến gì về mức hình phạt mà viện kiểm sát đưa ra, bởi có làm thì có chịu.

Tuy nhiên, Mr Pips trình bày gia đình ở Việt Nam chỉ có 3 người, gồm bố mẹ và bị cáo. Họ chỉ vô tình bị kéo vào sai phạm của con trai, để nay vướng vòng lao lý.

Mr Pips xin hội đồng xét xử xem xét, cho một người ở ngoài để có thể "lo cho hai người ở trong".

Bào chữa cho Mr Pips, luật sư đề cập tới yêu cầu giám định tâm thần cho thân chủ. Theo luật sư, yêu cầu này không phải nhằm trốn tránh nghĩa vụ, mà để làm rõ trạng thái tâm thần của bị cáo, giai đoạn nào bị bệnh, giai đoạn nào không, từ đó xác định vai trò, trách nhiệm liên quan.

Mr Pips bị cáo buộc cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối, qua đó chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Luật sư cho rằng quy kết này là không hợp lý, khi không loại trừ các bị hại được tính trong vụ án mà Bùi Trung Đức (cánh tay đắc lực của Mr Pips) đã bị xét xử trước đó.

Ngoài ra, đến nay chưa bắt được người tên Isik Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều người liên quan, việc buộc Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại là không phù hợp.

Mr Pips trước đó cũng khai rằng, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và người quản lý trực tiếp là Isik Uran.

Thực tế, Mr Pips, Mr Hunter và Bùi Trung Đức chỉ được Uran chia 3 - 5% doanh thu, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhiều bị hại khánh kiệt, gia đình đổ vỡ, thậm chí muốn tự tử

Tại bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối Mr Pips Phó Đức Nam gây dựng từ mô hình học được ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi áp dụng vào Việt Nam đã phát triển với quy mô đặc biệt lớn, tổ chức tinh vi.

Trong đó, đội ngũ sale làm theo kịch bản có sẵn với bộ câu hỏi "quây kín bị hại". Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại ẩn danh thông qua các ứng dụng để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, từng bước tiếp cận người có nhu cầu đầu tư. Việc này có thể kéo dài vài ngày đến vài tuần.

Trên hội nhóm mạng xã hội, các bị cáo không ngừng khoe khoang thông tin giao dịch ảo, tạo tâm lý tham lam cho các nhà đầu tư vì sợ lỡ cơ hội thắng lớn... Nội dung trao đổi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện sang lĩnh vực đầu tư tài chính.

Vẫn theo cơ quan công tố, toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó nhân viên được hưởng hoa hồng từ 1 - 4% số tiền khách hàng nạp.

Đây cũng là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hậu quả gây ra không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều người phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành "con nợ". Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành, thậm chí có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Ngoài trách nhiệm hình sự, viện kiểm sát còn đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại. Trong đó, phần của Mr Pips là gần 1.200 tỉ đồng, Mr Hunter hơn 330 tỉ đồng.