Bạn gái Mr Pips bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù

Mức án được đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đưa ra tại bản luận tội sáng nay 4.11, trong phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối gần 1.600 tỉ đồng, do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.

Mr Pips Phó Đức Nam cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Bố mẹ và bạn gái Mr Pips cùng bị đề nghị án tù

Cơ quan công tố đề nghị mức án tù chung thân cho cả Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt và rửa tiền. Hàng trăm bị cáo là nhân viên thuộc hệ thống của Mr Pips, cũng bị đề nghị án tù do tiếp tay lừa đảo, cao nhất đến 16 năm tù.

Đáng chú ý, Mr Pips còn kéo theo nhiều người thân, họ hàng vướng lao lý. Trong đó, bố bị cáo là Phó Đức Thắng, mẹ là Lê Thị Liễu, cùng bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù về tội rửa tiền. Cùng tội danh, bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù.

Ông Thắng và bà Liễu bị cáo buộc dùng tiền của con trai do phạm tội mà có để mua hàng loạt bất động sản, vàng, ngoại tệ; trong đó có 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỉ đồng. Sau khi biết tin con trai bị bắt giữ, bố mẹ Mr Pips ra ngân hàng rút 145 tỉ đồng, mua vàng và đô la Mỹ, gửi nhờ khắp nơi.

Liên quan số tài sản bị thu giữ, hai vợ chồng này ước tính khoảng 40 tỉ đồng, 34 cây vàng, 9 bất động sản cùng các tài khoản ngân hàng có tổng 9 tỉ đồng là tài của riêng của mình. Tòa hỏi nếu toàn bộ tài sản của con trai không đủ bồi thường cho bị hại thì có muốn dùng tài sản riêng để "đỡ" con không? Họ cho biết "sẽ suy nghĩ bàn bạc".

Về phần mình, bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm khai nhận thời điểm khám xét bị thu giữ gần trăm kg vàng, 44,8 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD, cùng hàng loạt đồng hồ, túi xách xa xỉ.

Với số vàng, Tâm nói mỗi lần Mr Pips thông báo thì bị cáo xuống sảnh, có người giao, chỉ việc nhận rồi mang lên nhà cất. Còn tiền mặt, mỗi khi bạn trai yêu cầu xuất tiền, Tâm sẽ đóng vào thùng carton, mang xuống nhà, có người đến nhận.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Vợ cũ của Mr Hunter bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù

Vụ án này còn có vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, là bị cáo Ngô Thị Thêu, bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thêu được xác định giới thiệu 2 người vào làm trong hệ thống công ty liên quan đến chồng cũ. Cuối tháng 10.2024, thời điểm đường dây của Mr Pips và Mr Hunter dần lộ sáng, Thêu đang mang thai, bèn rời Việt Nam sang Thái Lan. Đi cùng còn có 3 con nhỏ và cả bà giúp việc. Mục đích ra nước ngoài để vừa trốn, vừa dưỡng thai.

Trước khi đi, Thêu còn nhắn tin cho người mình từng giới thiệu vào công ty làm, dặn tìm cách bỏ trốn. Đến tháng 5.2025, bị cáo bị bắt giữ khi đang cư trú trái phép tại Thái Lan.

Cáo trạng cho hay, khi khám xét 2 căn hộ của Nguyễn Thị Thêu, cơ quan chức năng thu giữ 141 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5 x 11,5 cm, 1 miếng kích thước 5 x 6 cm, 1 miếng kích thước 5 x 5,5 cm. Số vàng này được định giá tại thời điểm tháng 10.2024 là hơn 356 tỉ đồng, đều do Mr Hunter mua từ tiền phạm tội mà có.

Lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 18,3 tỉ đồng và gần 85.000 USD, là tiền Mr Hunter giao cho Thêu chi tiêu khi còn là vợ chồng.

Mr Hunter đề nghị định giá lại 143 miếng vàng, vì cho rằng hiện nay giá trị khoảng 600 tỉ đồng. Trong khi đó, vợ cũ bị cáo đồng ý nộp lại 18,3 tỉ đồng nếu xác định đó là tiền do phạm tội mà có, trường hợp đây là "tiền sạch" thì xin lại để nuôi con.