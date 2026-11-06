Luật sư xin cho bố mẹ Mr Pips án treo, trả lại vàng, ô tô, bất động sản

Chiều 6.11, phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.



Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) và Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips) cùng mức án 6 - 7 năm tù về tội rửa tiền.

Bố mẹ Mr Pips bị cáo buộc biết nguồn tiền của con trai do phạm tội mà có, nhưng vẫn giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỉ đồng, thông qua việc mua bất động sản, vàng, ngoại tệ…

Xin án treo và trả lại hàng loạt tài sản

Bào chữa cho 2 bị cáo, luật sư cho rằng ông Thắng và bà Liễu không biết cụ thể công việc con trai làm, cũng không rõ nguồn tiền mua bất động sản là từ hành vi phạm tội.

Theo luật sư, Nam sống tự lập từ năm 15 tuổi, ít trò chuyện, nên bố mẹ chỉ biết Nam làm cho công ty nước ngoài. Đến năm 2022, khi nổi tiếng trên mạng xã hội, bố mẹ hỏi thì Nam nói đang cùng bạn bè xây dựng sàn chứng khoán.

Luật sư cho rằng ông Thắng và bà Liễu đều làm trong ngành y tế, không có hiểu biết về chứng khoán quốc tế nên tin lời con. Hành vi của họ xuất phát từ quan hệ tình thân, nghĩ đơn giản con trai chưa lập gia đình nên đứng tên tài sản giúp.

Từ những phân tích đã nêu, luật sư mong tòa cho hai bị cáo được hưởng án treo, có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Đáng chú ý, luật sư cho biết ngoài 340 lượng vàng của Mr Pips bị thu giữ trong vụ án còn có 34 lượng vàng là tài sản của vợ chồng ông Thắng, bà Liễu, do tự tiết kiệm mà có. 34 lượng vàng này không liên quan đến hành vi phạm tội.

Với một chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus, ông Thắng mua với giá 5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ đồng là tiền của hai vợ chồng, còn 2 tỉ đồng Nam cho. Cơ quan điều tra đã xác định 2 tỉ đồng này không phải tiền do phạm tội mà có.

Do vậy, luật sư đề nghị hủy lệnh tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản; trả lại hơn 40 tỉ đồng tiền mua hai căn hộ tại Hà Nội, số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân, 34 lượng vàng và chiếc ô tô Lexus.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips ẢNH: PHÚC BÌNH

Luật sư nói bạn gái Mr Pips chỉ rửa tiền hơn 57 tỉ

Cùng vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips, bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù về tội rửa tiền, với cáo buộc giúp bạn trai "rửa" hơn 384 tỉ đồng.

Bào chữa cho Tâm, luật sư đề nghị xem xét hành vi của bị cáo từ thời điểm tháng 5.2023, khi Bùi Trung Đức - cánh tay đắc lực của Mr Pips bị bắt. Chỉ từ mốc thời gian này, Tâm mới nhận thức việc bạn trai kiếm tiền từ hoạt động không minh bạch.

Còn quãng thời gian trở về trước, Tâm không hề biết công việc cụ thể cũng như nguồn gốc số tiền mà Mr Pips kiếm được. Việc Tâm quản lý tiền không đồng nghĩa có quyền quyết định cách sử dụng. Điều này đã được chứng minh bởi chính lời khai của Mr Pips trước đó, rằng tiêu vào việc gì là do Mr Pips toàn quyền.

Với gần 94 kg vàng bị thu giữ tại căn hộ nơi Tâm và Mr Pips sinh sống, luật sư cho rằng vàng do Mr Pips mang về, giao cho Tâm cất giữ. Như lời khai của bị cáo, mỗi khi bạn trai bảo thì chủ xuống sảnh căn hộ nhận, có người mang đến. Như vậy, giao dịch mua vàng đã hoàn tất, Tâm chỉ giữ tài sản chứ không trực tiếp tham gia mua.

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Tương tự về hơn 1 triệu USD, luật sư dẫn lời khai của Nam rằng việc mua ngoại tệ nhằm "tích trữ, giữ giá và thay đổi nguồn gốc tiền". Khi cần tiền mặt, Nam yêu cầu Tâm lấy tiền đưa cho mình, còn việc giao dịch với người bán do Nam trực tiếp thực hiện.

Với các quan điểm bào chữa đã nêu, luật sư đề nghị tòa xem xét vai trò của Tâm là thụ động, chỉ phải chịu trách nhiệm với hành vi rửa tiền hơn 57 tỉ đồng thay vì hơn 384 tỉ đồng như cáo buộc.

Người bào chữa của bạn gái Mr Pips cũng đề nghị trả lại chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S, cùng túi hiệu, đồng hồ, dây chuyền do Nam tặng từ nguồn tiền sạch, 50 món trang sức mà Tâm xác định tự mua, cùng 5 bất động sản và 6 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa.