Lực lượng bác sĩ, đoàn viên của Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Phú Yên cũ

Sáng 25.11, đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai xuất quân lên đường hỗ trợ nhân dân các xã bị thiệt hại do mưa lũ ở Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk).

Đoàn mang theo 10.000 túi thuốc thiết yếu, 2.000 suất thuốc khám bệnh, 2.000 phần quà và 600 triệu đồng nhằm chia sẻ với bà con vùng lũ ẢNH: LÊ LÂM

Đoàn công tác gần 300 người: bao gồm y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên… chia thành 5 tổ thực hiện các nhiệm vụ riêng: 3 tổ khám bệnh và tư vấn, cấp phát thuốc; 1 tổ y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và phun khử khuẩn; tổ còn lại là đoàn viên thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Phần lớn lực lượng đoàn công tác là y bác sĩ và đoàn viên ẢNH: LÊ LÂM

Trưởng đoàn công tác, bà Đỗ Thị Nguyên cho biết đoàn mang theo 10.000 túi thuốc thiết yếu, 2.000 suất thuốc phục vụ khám bệnh, 2.000 phần quà và 600 triệu đồng nhằm chia sẻ với bà con vùng lũ.

Chi sau 1 giờ phát động, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã nhận được đủ số lượng tình nguyện viên tham gia đoàn công tác đi cứu trợ ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Nguyễn Văn Út mong muốn đoàn công tác bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, cứu trợ vật chất, các thành viên hãy gửi tới nhân dân Đắk Lắk thông điệp về niềm tin và sự lạc quan rằng luôn có cả nước, có Đồng Nai bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Nguyễn Văn Út động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác ẢNH: LÊ LÂM

Người dân, đoàn viên vẫy chào, chúc đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ ẢNH: LÊ LÂM

Dòng người đứng 2 bên vẫy chào đoàn công tác ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, trong các ngày từ 21 - 22.11, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 113 cán bộ chiến sĩ CSGT, cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Trong 2 đêm 23 và 24.11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều chuyến xe chở 320 tấn hàng ra cứu trợ cho các xã, phường thuộc Phú Yên cũ ẢNH: H.K

Sau đó, công an các xã, phường Công an tỉnh Đồng Nai, tổ chức kêu gọi và tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân trên địa bàn tỉnh đóng góp, hỗ trợ. Tổng cộng đã tiếp nhận hơn 320 tấn hàng hóa.

Số hàng hóa này đã được Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức các chuyến xe chở đi trong 2 đêm 23 và 24.11 tới các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ ở Phú Yên cũ để kịp thời hỗ trợ bà con.