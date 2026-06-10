Lực lượng Houthi ở Yemen có làm tê liệt thị trường năng lượng?

Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, hôm 8.6 tuyên bố sẽ cấm các tàu có liên hệ với Israel đi vào biển Đỏ. Động thái đó được đưa ra sau khi lực lượng Israel nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

Liệu điều này có thể gây ra rủi ro gì thêm đối với vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu?

Lực lượng Houthi gây ra rủi ro gì?

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28.2. Điều đó đã làm gián đoạn xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh và đẩy giá lên cao.

Ả Rập Xê Út đã đáp trả bằng cách chuyển hướng hơn 70% lượng dầu thô xuất khẩu thông thường của mình đến Yanbu, cảng của nước này trên biển Đỏ, giúp một lượng dầu nhất định được vận chuyển, tạo ra một huyết mạch cho thị trường nhiên liệu.

Nếu lực lượng Houthi làm gián đoạn vận tải biển Đỏ, huyết mạch mới đó có thể bị tắc nghẽn.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman), ngày 10.6.2026 ẢNH: REUTERS

Cuộc tấn công này sẽ khác với các lần trước thế nào?

Lực lượng Houthi đã phát động các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên biển Đỏ năm 2023 để phản đối cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas ở Gaza.

Nhưng trong thời gian đó, dầu mỏ vùng Vịnh vẫn có thể được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Và mặc dù mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn nhiều, các tàu vẫn có thể tránh biển Đỏ bằng cách đi vòng qua châu Phi. Tuy nhiên, ngày nay, dầu đang được bốc dỡ tại cảng trên biển Đỏ.

Houthi có liên quan đến cuộc chiến với Iran không?

Trong cuộc chiến do Mỹ và Israel khởi xướng chống Iran mới đây, lực lượng Houthi hầu như im lặng.

Houthi có thể đã kiềm chế không phong tỏa biển Đỏ để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa chống lại Iran. Hoặc để tránh khiêu khích Ả Rập Xê Út, quốc gia ủng hộ chính phủ Yemen chống lại họ.

Nhưng giờ đây Houthi đang báo hiệu sự thay đổi trong lập trường của mình. Một thủ lĩnh Houthi hồi tháng 3 đã cảnh báo rằng “Chúng tôi sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nếu tình hình cần thiết”.