Lực lượng quân sự đối lập Syria tuyên bố đang tiến vào thủ đô Damascus

Các tay súng thuộc lực lượng quân sự đối lập di chuyển sau khi kiểm soát Hama ngày 7.12 ảnh: afp

Sáng 8.12 (giờ Việt Nam), lực lượng quân sự đối lập ở Syria tuyên bố đang tiến vào Damascus, thủ đô nước này. Trước đó cùng ngày, lực lượng đối lập ở Syria tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Homs, cắt đứt Damascus khỏi vùng ven biển vốn là thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad, nơi Nga có căn cứ hải quân và căn cứ không quân.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết chứng kiến quân đội Syria và lực lượng an ninh của chính phủ rút khỏi sân bay quốc tế Damascus, theo AFP. Tuy nhiên thông tin này chưa thể kiểm chứng.

Lực lượng đối lập Syria tiến về Damascus

Trong bối cảnh này, quân đội của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gửi thông điệp trấn an người dân sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ Syria trước áp lực tấn công từ lực lượng quân sự đối lập.

Vài giờ trước đó, quân đội Israel thông báo hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) chống trả vụ tấn công ở vùng đệm giữa Syria và Cao nguyên Golan, trong khi Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói "nhóm vũ trang" đã tiến vào vùng đệm do phía LHQ quản lý.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ (UNDOF) xác nhận đã phát hiện "các cá nhân có vũ trang ở vùng đệm, bao gồm 20 người tiến vào một trong những địa điểm trú đóng của UNDOF ở phía bắc vùng đệm", AFP hôm 8.12 dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng này.

Quneitra là điểm kết nối phần Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát và Syria ảnh: reuters

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo "các tay súng có vũ trang đã tấn công vào một điểm đồn trú của LHQ ở vùng Hader thuộc Syria", trong đó Hader là thị trấn ở rìa vùng đệm.

Thị trấn Hader nằm trên biên giới giáp Cao nguyên Golan, gần thị rấn Majdal Shams. Điểm đồn trú của LHQ nằm giữa phần Cao chuyên Golan hiện do Israel kiểm soát về hướng tây và lãnh thổ do Syria kiểm soát về hướng đông, báo The Jerusalem Post đưa tin.

Vài giờ sau, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo trên X về việc các tay súng vũ trang tiến vào vùng đệm ở phần biên giới Syria giáp Israel. Và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở đây trúng đòn tấn công.

Hôm 7.12, lực lượng quân sự đối lập Syria đã tiến vào thủ phủ Quneitra thuộc tỉnh cùng tên, cách Hader khoảng 12 km về hướng nam.

Israel kiểm soát đa số khu vực của Cao nguyên Golan trong Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967. UNDOF từ năm 1974 đã tuần tra vùng đệm giữa các khu vực do Israel và Syria kiểm soát.