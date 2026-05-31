Tham dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo cùng nhiều mô hình hiệu quả của công tác Hội và phong trào thanh niên Đà Nẵng thời gian qua và khẳng định: "Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của TP.Đà Nẵng".

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực số cho cán bộ Hội và thanh niên. Sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi cán bộ Hội. Các cấp bộ Hội phải chủ động ứng dụng công nghệ vào toàn bộ hoạt động, tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các mô hình như "Bình dân học vụ số", "Tổ công nghệ số cộng đồng", các đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp và tham gia xây dựng đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng thanh niên công nhân và thanh niên tại địa bàn dân cư, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh tại những khu vực này.

Tại đại hội, Ủy ban Hội LHTN VN TP.Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 59 anh chị tiêu biểu đã chính thức ra mắt.