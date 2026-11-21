Tối 20.11, TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20.11.1946 - 20.11.2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.



Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng ẢNH: LÊ DŨNG

Từ trận chiến đấu 7 ngày đêm đến danh hiệu Anh hùng lần thứ hai

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhắc lại những ngày tháng lịch sử cách đây tròn 80 năm.

Lực lượng vũ trang Hải Phòng lần thứ hai đón nhận danh hiệu Anh hùng ẢNH: LÊ DŨNG

Ngày 20.11.1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng. Với vũ khí thô sơ, lực lượng chênh lệch, quân và dân thành phố vẫn kiên cường chiến đấu, giành giật từng căn nhà, góc phố, nhà máy.

Tiêu biểu là trận chiến đấu bảo vệ nhà hát thành phố do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy. Cuộc chiến đấu kéo dài 7 ngày đêm đã kìm chân, tiêu hao lực lượng địch, trở thành dấu mốc lịch sử, được chọn làm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Hải Phòng.

Tháng 12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen, tặng quân và dân Hải Phòng - Kiến An danh hiệu "Trung dũng".

Truyền thống ấy tiếp tục được viết nên bằng những chiến công trong hai cuộc kháng chiến. Từ trận tập kích sân bay Cát Bi năm 1954, phá hủy 59 máy bay địch, đến những con tàu không số xuất phát từ bến K15 Đồ Sơn, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, quân và dân Hải Phòng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Năm 1978, lực lượng vũ trang Hải Phòng lần đầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 7.8.2026, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu cao quý này lần thứ hai, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Giữ vững truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng"

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang Hải Phòng, đặc biệt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giúp nhân dân ứng phó thiên tai.

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 người ẢNH: ĐỨC ANH

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, củng cố "thế trận lòng dân", gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.



Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu khẳng định, sau hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương, không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lực lượng tăng thiết giáp tham gia lễ diễu hành ẢNH: LÊ DŨNG

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm yêu cầu quốc phòng ngay từ khâu quy hoạch các khu kinh tế, khu thương mại tự do, cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng chiến lược.

Danh hiệu Anh hùng lần thứ hai là niềm tự hào, đồng thời đặt lên vai các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hải Phòng trách nhiệm tiếp nối truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.