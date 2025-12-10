Lùi thời gian bắt buộc lắp ghế trẻ em trên ô tô đến 1.7.2026, miễn trừ cho taxi

Sáng 10.12, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về an ninh trật tự. Một trong số luật được sửa đổi là luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các đại biểu tại phiên làm việc của Quốc hội sáng 10.12 ẢNH: GIA HÂN

Taxi được miễn lắp ghế trẻ em

Luật sửa đổi quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Như vậy, so với quy định hiện hành, luật sửa đổi đã miễn trừ trách nhiệm bắt buộc lắp đặt thiết bị an toàn khi chở trẻ em đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (taxi, xe công nghệ, xe khách…).

Luật sửa đổi còn lùi thời gian áp dụng quy định trên đến ngày 1.7.2026, thay vì 1.1.2026 như luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang có hiệu lực.

Một nội dung quan trọng khác tại luật sửa đổi, là xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Trường hợp bất khả kháng, tài xế được lái xe quá 4 giờ liên tục

Luật sửa đổi quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, vì bổ sung thêm nội dung "trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan". Điều này được kỳ vọng tạo ra sự linh hoạt, giúp tài xế không bị xử phạt lái xe quá thời gian quy định trong một số tình huống như tắc đường, không có trạm dừng nghỉ…

Luật sửa đổi cũng không còn "bó cứng" thời gian lái xe trong một ngày (10 giờ) và một tuần (48 giờ) như hiện hành. Quy định mới sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động.

Tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, Chính phủ cho biết các điều chỉnh nêu trên nhằm phù hợp với thực tế và đảm bảo quy định khung theo bộ luật Lao động, thông lệ quốc tế.

Sau khi luật được thông qua, Chính phủ sẽ nghiên cứu, quy định vào các văn bản dưới luật để loại trừ các trường hợp tắc đường, bất khả kháng để phù hợp tình hình thực tiễn giao thông hiện nay, đặc biệt là giao thông tại các thành phố lớn.

Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, người kinh doanh, người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.