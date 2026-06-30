Lười đánh răng buổi tối? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe

Nhiều người cho rằng chỉ cần đánh răng vào buổi sáng là đủ, nên việc thỉnh thoảng không đánh răng trước khi đi ngủ cũng không gây ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, tiến sĩ Kunal Sood, bác sĩ gây mê, chuyên gia điều trị đau can thiệp ở Mỹ, cho biết nếu bỏ qua việc đánh răng vào buổi tối, bạn có thể không chỉ đối mặt với nguy cơ sâu răng. Nghiên cứu cho thấy vệ sinh răng miệng kém có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và suy tim cao hơn.

Theo chuyên gia, việc đánh răng đều đặn không chỉ giúp bảo vệ răng và nướu mà còn mang ý nghĩa đối với sức khỏe tim mạch về lâu dài ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Vì sao vệ sinh răng miệng kém liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim?

Theo tiến sĩ Sood, các vi khuẩn có hại trong khoang miệng có thể xâm nhập vào máu, kích hoạt phản ứng viêm và theo thời gian gây ảnh hưởng đến tim.

Ông Sood giải thích: Các nhà khoa học cho rằng vi khuẩn từ khoang miệng có thể đi vào máu, gây viêm và tác động đến tim theo thời gian. Mặc dù chưa có bằng chứng chứng minh vệ sinh răng miệng kém là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tim, nhưng nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa 2 vấn đề này. Những người đánh răng thường xuyên và duy trì vệ sinh răng miệng tốt thường có sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Nên duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách

Từ đó, tiến sĩ Sood khuyến nghị rằng nếu có thể, mọi người nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và đi khám nha khoa, lấy cao răng định kỳ. Theo ông, nhiều nghiên cứu cho thấy những thói quen này có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Ông cũng lưu ý không nên xem nhẹ các dấu hiệu như bệnh nướu răng, mất răng hoặc vệ sinh răng miệng kém, bởi chúng có thể phản ánh nguy cơ sức khỏe vượt ra ngoài phạm vi khoang miệng, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Việc duy trì đánh răng 2 lần/ngày (sáng và tối trước khi đi ngủ), mỗi lần ít nhất 2 phút và thực hiện đúng kỹ thuật là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe răng miệng.