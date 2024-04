Lương chưa tới 10 triệu đồng/tháng, người lao động có nên cống hiến?

Nhà tuyển dụng nghĩ gì?

- Anh Cao Thái Mào, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và sự kiện Newtour, cho biết: Người lao động, nhất là thế hệ trẻ nên đặt thêm những ưu tiên khác như sự thử sức, học hỏi, trau dồi bản thân bên cạnh vấn đề tiền lương. Tôi nghĩ các bạn trẻ hãy cứ làm việc hết mình, tiền tự khắc sẽ đến khi mà các bạn thực sự tạo ra được thành quả cho công ty. Nếu luôn giữ lửa đam mê, cháy hết mình với công việc, thì dù ở trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp nào cũng sẽ được thăng tiến và có chỗ đứng. Có thể lương chưa cao nhưng những chính trải nghiệm, kinh nghiệm, mối quan hệ có được trong lúc làm việc mới là vô giá.

- Anh Lê Minh An, Quản lý bộ phận tuyển dụng của khách sạn New World Saigon: Giữa một người chỉ làm "vừa đủ" và một người luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, vượt chỉ tiêu, đương nhiên doanh nghiệp sẽ có sự nhìn nhận khác nhau. Người trẻ đừng ngần ngại cống hiến. Đôi khi làm tốt hơn, nhiều hơn so với số tiền mình nhận được là một cách để chứng minh bản thân mình, nhất là trong những đợt thăng chức, tăng lương.

- Anh Lê Văn Phước, Trưởng văn phòng đại diện Công ty CP công nghệ du lịch Best Price: Mức lương dưới 10 triệu đồng không phải là quá dư giả để sinh sống tại TP.HCM. Nhưng với sinh viên mới ra trường thì đó cũng là mức lương khá phù hợp, do doanh nghiệp cũng cần đào tạo lại từ đầu về kỹ năng, chuyên môn. Rèn luyện một thời gian, thấy mình tiến bộ hơn, có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp, người lao động hoàn toàn có thể đề xuất tăng lương. Nếu chúng ta chỉ đi làm chăm chăm nhìn vào con số thì khó phát triển. Cứ bồi dưỡng mình trước đã, có nhiều bạn sau khi ra trường còn sẵn sàng làm việc không lương để trải nghiệm, học hỏi mà.