Lương hưu tháng 11 trả muộn hơn thường lệ

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại các địa phương được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày 2 hằng tháng, tùy từng địa bàn.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 11 tại nhiều địa phương sẽ nhận tiền muộn hơn thường lệ ẢNH: T.H

Người hưởng tại Hà Nội nhận lương hưu ngày 3.11

Cụ thể, 21 địa phương chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng gồm Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Trong khi đó, 13 địa phương chi trả vào ngày 2 hằng tháng gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo quy định, nếu ngày chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, việc chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Vì vậy, lịch nhận lương hưu, trợ cấp trong tháng 11 có thể muộn hơn từ 1 - 2 ngày tại các địa phương có lịch chi trả vào đầu tháng.

Tại Hà Nội, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ được chi trả vào ngày 3.11, thay vì ngày 2 như thông lệ.

Đối với người nhận tiền mặt, BHXH Hà Nội phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả sau ngày 5.11. Thời gian chi trả dự kiến kéo dài ít nhất 6 giờ mỗi ngày nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng.

VNeID kết nối chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch chi trả theo ngày nghỉ, các cơ quan chức năng đang triển khai giải pháp số hóa quy trình nhận lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội.

Từ tháng 10.2026, tính năng liên kết nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua ứng dụng định danh điện tử VNeID được triển khai nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

Trong tháng 11 và 12.2026, BHXH Việt Nam sẽ kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử để phục vụ quản lý thông tin người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Từ năm 2027, việc chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được thực hiện theo quy định. Quá trình chuyển đổi phương thức nhận tiền được triển khai theo lộ trình, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng.

Những người chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp, tránh gián đoạn lương hưu, trợ cấp và các chế độ đang hưởng.

Việc kết nối VNeID với hệ thống chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hướng đến thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ đối soát dữ liệu và hạn chế sai lệch thông tin, qua đó giúp người dân tiếp cận các chế độ an sinh thuận tiện hơn.