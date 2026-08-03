Lương Thế Thành, Vân Trang nói lời chia tay sân khấu Thiên Đăng

Như Thanh Niên thông tin, sân khấu Thiên Đăng chính thức ngừng hoạt động từ ngày 2.8, khép lại hành trình 3 năm sáng đèn phục vụ khán giả. Không chỉ là số lượng vở diễn hay những đêm sáng đèn liên tục, điều quý giá mà sân khấu có được còn là tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành của khán giả, các đối tác, nghệ sĩ cùng toàn thể ê kíp trong suốt hành trình hoạt động.

"Ba năm qua, sự hiện diện, tin tưởng và đồng hành của quý vị chính là món quà quý giá nhất đối với Thiên Đăng. Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc vì đã cùng nhau viết nên một hành trình đầy ý nghĩa", phía sân khấu bày tỏ.

Vân Trang, Lương Thế Thành trải lòng khi Thiên Đăng ngừng hoạt động

Chia tay Thiên Đăng, Vân Trang vẫn mong bản thân có cơ hội 'tiếp tục đứng dưới ánh đèn sân khấu, để hết lòng kể những câu chuyện bằng cả trái tim' Ảnh: H.K

Trên trang cá nhân, Vân Trang đăng bài viết nói lời tạm biệt sân khấu Thiên Đăng sau 3 năm gắn bó. Nữ diễn viên chia sẻ: “Cái cảm giác cuối mỗi suất diễn, cúi chào khán giả và nhìn xuống mọi người vẫn ở đó, trông lên sân khấu không muốn rời đi có lẽ là cảm giác lấp lánh và vô giá mà sân khấu đã dành tặng cho người nghệ sĩ”.

Từ những trải nghiệm ấy, Vân Trang cho biết dù bao nhiêu năm nữa, cô vẫn mong mình đủ may mắn để tiếp tục đứng dưới ánh đèn sân khấu, hết lòng kể những câu chuyện bằng cả trái tim. Khép lại bài viết, diễn viên 9X mượn lời một ca khúc để gửi gắm niềm hy vọng: “Chờ ngày lời hứa nở hoa”.

Cùng chung tâm trạng, Lương Thế Thành đăng bức ảnh rạng rỡ bên đồng nghiệp trong hậu trường và không giấu được sự xúc động khi nói lời chia tay nơi đã gắn bó suốt 3 năm.

Nam diễn viên bộc bạch: “Hôm nay là đêm cuối chia tay với Thiên Đăng. Ba năm dưới một mái nhà, tuy không quá dài nhưng cũng đủ để lại cho tôi những kỷ niệm vui buồn và hạnh phúc bên khán giả qua mỗi đêm diễn”.

Lương Thế Thành có nhiều kỷ niệm đẹp bên đồng nghiệp trong quá trình hoạt động tại sân khấu Ảnh: H.K

Khép lại chặng đường cùng sân khấu Thiên Đăng, chồng diễn viên Thúy Diễm chọn lưu giữ những ký ức đẹp về một mái nhà từng có đồng nghiệp thân thiết và khán giả luôn đồng hành. Anh bộc bạch: “Hành trình nào rồi cũng có điểm dừng, nhưng dừng chưa phải là kết thúc. Dừng để bắt đầu điều mới, vẫn hy vọng có ngày sớm gặp lại khán giả thân yêu”.

Nghệ sĩ Phương Dung cũng là gương mặt quen thuộc của sân khấu Thiên Đăng, góp mặt trong nhiều vở diễn. Vì vậy, thông tin sân khấu khép lại hoạt động khiến cô không khỏi bùi ngùi. “Làm gì làm cũng đã 3 năm rồi, mình vui với đồng nghiệp nhưng bây giờ sân khấu đóng cửa thì mình cũng buồn”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Sân khấu Thiên Đăng được thành lập vào năm 2023, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân cùng dàn diễn viên trẻ. Đơn vị theo đuổi định hướng dung hòa giữa tính nghệ thuật và tính giải trí, hướng đến xây dựng một địa chỉ kịch nói chất lượng cho khán giả TP.HCM. Trong gần ba năm hoạt động, sân khấu liên tục ra mắt nhiều vở diễn mới như Giáng Hương, Chung nhà...