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Văn hóa

Cháy vé những suất diễn cuối cùng của sân khấu Thiên Đăng

Lạc Xuân
Lạc Xuân
Công ty TNHH Sân khấu - Nghệ thuật Thiên Đăng (TP.HCM) thông báo sẽ hoạt động đến hết ngày 2.8, sau đó chính thức đóng cửa, khép lại hành trình 3 năm hoạt động (2023 - 2026).

Đại diện sân khấu bày tỏ tình cảm của khán giả là điều quý giá, vì vậy để khép lại hành trình 3 năm là một quyết định không dễ dàng.

"Trong những đêm diễn cuối cùng, chúng tôi rất mong được gặp lại quý khán giả để cùng nhau viết nên lời chào đẹp nhất cho hành trình 3 năm của Thiên Đăng, trước khi màn nhung khép lại. Nếu một ngày nhắc đến Thiên Đăng và quý khán giả vẫn mỉm cười, đó sẽ là tràng pháo tay đẹp nhất mà chúng tôi mang theo", đại diện sân khấu chia sẻ.

Cháy vé những suất diễn cuối cùng của sân khấu Thiên Đăng - Ảnh 1.

Hình ảnh NSƯT Thành Lộc (phải) và Thành Khôn trong vở Người đi ngược dòng tại sân khấu Thiên Đăng

Ảnh: Hoàng Kim

Trước đó vài ngày, NSƯT Thành Lộc xác nhận sẽ kết thúc cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng từ cuối tháng 7.2026 để xúc tiến một dự án nghệ thuật mới.

Thông tin Sân khấu Thiên Đăng khép lại hành trình hoạt động nhận được sự quan tâm lớn, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Trong tháng 7, sân khấu tiếp tục phục vụ khán giả với các vở Lộ hàng, 13 đức thầy, Trò chơi hoàn hảo, Ngôi nhà không có đàn ông, Thiên đường Promax, Người đi ngược dòng... 

Đêm diễn khép lại hành trình của Thiên Đăng dự kiến diễn ra tối 2.8 với vở Nơi kết thúc bắt đầu, quy tụ Trương Hạ, Lê Hoàng Giang, Vân Trang, Xuân Phạm, Phi Phụng, Hương Giang, Lương Thế Thành, Hoàng Thái Quốc... 

Theo ghi nhận, toàn bộ vé các suất diễn còn lại được mở bán trên Ticketbox đều đã hết, cho thấy sự quan tâm và tình cảm của khán giả dành cho sân khấu trong những ngày cuối cùng.

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