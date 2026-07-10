Sân khấu Thiên Đăng thông báo đóng cửa

Thiên Đăng quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, diễn viên Vân Trang, Lê Phương... Ảnh: H.K

Thông tin được Công ty TNHH Sân khấu - Nghệ thuật Thiên Đăng chia sẻ trong tâm thư gửi đến khán giả, đối tác, nghệ sĩ và toàn bộ ê kíp đã đồng hành cùng sân khấu suốt thời gian qua.

Theo đơn vị này, 3 năm trước, Thiên Đăng được thành lập với mong muốn mang đến những tác phẩm nghệ thuật "thật và đẹp", lấy sân khấu làm nơi kể những câu chuyện giàu cảm xúc và kết nối với khán giả thông qua giá trị của nghệ thuật.

Đại diện sân khấu cho biết, điều quý giá nhất mà Thiên Đăng có được không chỉ là số lượng vở diễn hay những đêm sáng đèn liên tục, mà còn là tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành của khán giả, các đối tác, nghệ sĩ cùng toàn thể ê kíp trong suốt hành trình hoạt động.

"Ba năm qua, sự hiện diện, tin tưởng và đồng hành của quý vị chính là món quà quý giá nhất đối với Thiên Đăng. Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc vì đã cùng nhau viết nên một hành trình đầy ý nghĩa", phía sân khấu bày tỏ.

Trước đó, nghệ sĩ Thành Lộc thông báo sẽ chính thức kết thúc việc cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng từ cuối tháng 7.2026 Ảnh: NSCC

Về quyết định dừng hoạt động, phía Thiên Đăng cho biết sân khấu sẽ sáng đèn đến hết ngày 2.8 trước khi chính thức khép lại hành trình 3 năm. Đại diện đơn vị thừa nhận đây là một quyết định không dễ dàng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả từng bước vào khán phòng, dành cho sân khấu sự yêu thương, những tràng pháo tay và những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong thời gian còn lại, Thiên Đăng cho biết sẽ tiếp tục phục vụ các suất diễn cuối cùng và mong được gặp lại khán giả để cùng nhau viết nên lời chào đẹp nhất cho hành trình ba năm của sân khấu, trước khi màn nhung khép lại.

"Nếu một ngày nào đó nhắc đến Thiên Đăng, khán giả vẫn còn mỉm cười, thì đó sẽ là tràng pháo tay đẹp nhất mà chúng tôi mang theo", đại diện sân khấu chia sẻ trong lời nhắn gửi cuối cùng.

Tối 9.7, khi diễn suất cuối của vở Cô giáo Duyên, đông đảo diễn viên như Thành Lộc, Kim Xuân, Phi Phụng, Vân Trang, Lê Phương... đều thể hiện sự nuối tiếc, chụp ảnh lưu niệm trong hậu trường. Trước đó, nghệ sĩ Thành Lộc thông báo sẽ rời sân khấu Thiên Đăng vào cuối tháng 7, sau suất diễn cuối.

3 năm hoạt động của Sân khấu Thiên Đăng

Ra mắt vào tháng 9.2023, Sân khấu Thiên Đăng nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và khán giả, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Duyên, nghệ sĩ Phi Phụng, nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Thiên Trang... cùng lực lượng diễn viên trẻ.

Với định hướng dung hòa giữa giá trị nghệ thuật và tính giải trí, Thiên Đăng liên tục giới thiệu các tác phẩm mới, hướng đến xây dựng một địa chỉ kịch nói chất lượng tại TP.HCM. Trong gần ba năm hoạt động, sân khấu ra mắt nhiều vở diễn như Giáng Hương, 13 đức thầy, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, Chung nhà... góp phần tạo nên đời sống biểu diễn sôi động.

Ở mùa kịch Tết Bính Ngọ 2026, Thiên Đăng ghi nhận tín hiệu tích cực khi đồng loạt công diễn bốn vở mới. Nhiều suất diễn kín chỗ, lịch biểu diễn được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Đây cũng là giai đoạn hoạt động sôi nổi của sân khấu trước khi đơn vị thông báo sẽ khép lại hành trình sau gần ba năm sáng đèn.

Việc Thiên Đăng dừng hoạt động từ ngày 2.8.2026 khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi tiếc nuối. Trong thời gian tồn tại, sân khấu đã góp thêm một địa chỉ biểu diễn cho kịch nói TP.HCM, đồng thời tạo không gian để các nghệ sĩ gạo cội và diễn viên trẻ cùng cộng tác trong nhiều dự án nghệ thuật.