Lượt cuối căng như dây đàn, PVF và HAGL dắt tay vào tứ kết U.21 2024

Ở lượt cuối bảng A, đội chủ nhà U.21 PVF thi đấu quyết tâm và đã có được điều mình cần. Phút 39, tận dụng pha phối hợp không tốt giữa thủ môn và hậu vệ HAGL, Văn Sơn băng vào dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Cũng chỉ 5 phút sau, từ pha đá phạt của Quốc Việt, Lý Đức gỡ hòa 1-1 cho HAGL bằng cú sút hiểm hóc.

HAGL (áo vàng nâu) và PVF đã cùng có mặt ở tứ kết VFF

Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu chắc chắn và tỷ số hòa được giữ nguyên. Kết quả này vừa đủ để HAGL và PVF cùng nhau vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Thể Công Viettel đã chắc suất đi tiếp nhưng vẫn thi đấu cống hiến trước TP.HCM. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Văn Khang và đồng đội dễ dàng đánh bại đối thủ đến từ miền Nam và có được 9 điểm trọn vẹn.

Thể Công Viettel có 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng VFF

Tại bảng B, chưa giành được điểm số nào sau 2 lượt đầu tiên, Lâm Đồng tỏ ra quyết tâm trong màn đối đầu với SHB Đà Nẵng nhưng rồi sai lầm ở hàng phòng ngự khiến đại diện Tây Nguyên phải trả giá đắt. Phút 13, Hải Đăng đá phản lưới nhà khiến Lâm Đồng bị dẫn trước. 7 phút sau, SHB Đà Nẵng nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hoàng Luân rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Lâm Đồng.

Sang hiệp 2, họ có thêm bàn gỡ từ Thành Luân và kết thúc giải đấu bằng trận hòa trước đối thủ mạnh.

Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận đấu giữa Hà Nội và Đồng Tháp. Đội bóng thủ đô vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ. Chơi áp đảo, Hà Nội giành chiến thắng 2-1 và dẫn đầu bảng B.

Cả Hà Nội và Đồng Tháp đều có mặt ở tứ kết VFF

Long An rất cần chiến thắng trước Quảng Nam để có thể đi tiếp tại bảng C. Tuy nhiên, Long An không có sức tấn công đủ tốt để xuyên phá hàng thủ của Quảng Nam. Vắng Đình Bắc vì chấn thương, đội bóng xứ Quảng chọn lối chơi hợp lý và được đền đáp bằng một trận hòa. Tuy nhiên, với Long An, chỉ 2 điểm sau 3 trận không đủ để họ đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trước Bình Phước. Họ nhanh chóng ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 2 do công của Minh Đức. Bình Phước không chịu được sức ép từ đối thủ và chấp nhận thất bại 2-6, qua đó bị loại khỏi giải.

Lâm Đồng (áo xanh) dừng bước ở vòng bảng VFF

Như vậy, 8 đội bóng giành vé vào tứ kết là Thể Công Viettel, HAGL, PVF (bảng A); Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp (bảng B); Đông Á Thanh Hóa, Quảng Nam (bảng C). Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 8.8.