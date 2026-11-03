Mới đây, dư luận ở tỉnh Quảng Trị một phen choáng váng khi Công an xã Cam Lộ phát hiện Nguyễn Văn Nhân (19 tuổi) và Phạm Anh Tuấn (20 tuổi), cùng trú trên địa bàn xã, thường xuyên livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. Đáng chú ý, cả hai từng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" vào tháng 11.2025 và đang chờ thi hành án.

Theo cơ quan điều tra, với các màn câu view bất chấp, thể hiện sự bất thường của hành vi và suy nghĩ như trên, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi hơn 200 nghìn đồng. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi cá nhân 17,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng; tịch thu điện thoại thực hiện hành vi vi phạm; buộc các cá nhân nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Điều đáng nói là ngoài hành vi lệch lạc của 2 cá nhân, đâu đó trên không gian mạng, nhiều người, đặc biệt là nhóm tuổi thanh thiếu niên, đang cổ xúy cho hành vi lệch lạc này. Họ không chỉ xem mà còn nhiệt tình "donate" tiếp sức (người xem chuyển một khoản tiền kèm theo lời nhắn hoặc câu hỏi cho các streamer - người phát sóng trực tiếp trong lúc livestream để ủng hộ tinh thần - PV). Hành vi của nhóm người tiếp sức cũng có thể xem là lệch lạc không kém người đang thực hiện live.

Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm để trục lợi. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Bởi nói cho cùng thì lượt xem không thể đứng trên pháp luật.