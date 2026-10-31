Khởi tố 3 bị can trong đường dây bán hàng livestream lừa dối khách hàng

Ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can Đinh Mã Hoài Nam (35 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk), Đinh Thị Hiền Vy (41 tuổi, ở TP.HCM, chị ruột Nam) và Nguyễn Anh Tuấn liên quan đường dây bán hàng livetream lừa dối khách hàng.

Đây là kết quả quá trình mở rộng điều tra chuyên án kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã bị Công an thành phố Đồng Nai triệt phá ngày 6.8.2026.

3 bị can bị khởi tố vì bán hàng livestream lừa dối khách hàng CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 6.8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM và các sở, ban ngành liên quan đã kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM; đồng thời thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra xác định cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (35 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà (gọi tắt Công ty Thanh Trà), địa chỉ trụ sở tại khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

185 thùng hàng hóa liên quan cơ quan công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI





Đinh Thị Hiền Vy là người hỗ trợ Nam trong việc livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng.

Mặc dù biết Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có quyết định thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP nhưng nhóm đối tượng tiến hành che giấu thông tin và giới thiệu sản phẩm trên phiên livestream bán hàng cho người tiêu dùng. Kết quả, Công ty Thanh Trà đã tiêu thụ được 14.434 sản phẩm, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế. Đồng thời, công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Trong quá trình điều tra, Nam đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp thì Nam đã kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng, nhưng không thực kê khai, nộp thuế theo quy định.

6 bị can khác đã bị cơ quan công an khởi tố ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo cơ quan công an, đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã được Công an thành phố Đồng Nai tổ chức triệt phá ngày 6.8.2026.

Tính đến nay, đã khởi tố 9 đối tượng với các tội lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

Công an thành phố Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm chấm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP, nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đồng Nai để cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.