Lưu Diệc Phi xung đột với Lưu Thi Thi vì tranh chấp hợp đồng mỹ phẩm?

Theo truyền thông Trung Quốc, người hâm mộ của Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi gần đây đã xảy ra tranh cãi sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng Lưu Diệc Phi tiếp nhận hợp đồng quảng bá của thương hiệu mỹ phẩm B.B từng thuộc về Lưu Thi Thi với mức phí thấp hơn 30%.

Thực hư tin đồn giảm chi phí để giành hợp đồng

Sự việc bắt đầu sau khi Lưu Thi Thi tham dự một sự kiện của Vogue China. Một số hình ảnh tại sự kiện khiến nữ diễn viên bị nhận xét trông mệt mỏi, thiếu sức sống và có dấu hiệu lộ tuổi tác. Sau đó, không ít cư dân mạng đem cô ra so sánh với Lưu Diệc Phi, người nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và thần thái khi xuất hiện với vai trò gương mặt kết màn tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue.

Ngoài hoạt động diễn xuất, Lưu Diệc Phi còn có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm Ảnh: Chụp màn hình phim Câu chuyện hoa hồng

Không lâu sau, tin đồn Lưu Thi Thi mất hợp đồng quảng cáo với B.B bắt đầu lan truyền. Tiếp đó, một thông tin khác xuất hiện cho rằng Lưu Diệc Phi đã thay thế đồng nghiệp và chấp nhận mức thù lao chỉ bằng 70% so với hợp đồng trước. Những từ khóa liên quan nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm thịnh hành trên Weibo, kéo theo cuộc tranh luận gay gắt giữa người hâm mộ hai bên.

Lưu Thi Thi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của B.B vào tháng 6.2024. Theo một số nguồn tin, sau gần hai năm hợp tác, hợp đồng giữa nữ diễn viên và thương hiệu đã kết thúc vào cuối tháng 5.2026 và không gia hạn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng thông tin Lưu Diệc Phi giảm tới 30% thù lao để giành hợp đồng là điều khó xảy ra. Trong nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi luôn được xem là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo tại Trung Quốc. Cô từng hợp tác với hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Louis Vuitton, Bvlgari, Shiseido, Tissot, Jo Malone London cùng cơ quan xúc tiến du lịch của Abu Dhabi. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nữ diễn viên không có lý do gì phải giảm mạnh giá trị hợp đồng chỉ để cạnh tranh.

Lưu Thi Thi là một trong những gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ thế hệ 8X, được yêu mến nhờ phong cách thanh lịch cùng nhiều tác phẩm cổ trang đình đám Ảnh: Chụp màn hình phim Hoài Thủy Trúc Đình

Một số ý kiến cũng nhắc lại rằng khi mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Thi Thi từng được truyền thông gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi", cho thấy vị thế của Lưu Diệc Phi đã được xác lập từ rất sớm trong ngành và có phần nhỉnh hơn bà xã Ngô Kỳ Long.

Khi tranh cãi ngày càng lan rộng, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về tính hợp lý của tin đồn. Trước đó, ông Du Hạo - CEO của Công ty công nghệ Dreame, từng đánh giá Lưu Diệc Phi là một trong những nghệ sĩ có mức phí quảng cáo cao nhất Trung Quốc hiện nay. Theo ông, các thương hiệu lựa chọn cô nhờ sức ảnh hưởng rộng lớn và giá trị thương mại đã được chứng minh.

Giới quan sát trong ngành cũng cho rằng những ngôi sao hạng A thường duy trì hệ thống định giá tương đối ổn định. Việc bất ngờ giảm mạnh thù lao không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn có thể tác động đến mặt bằng giá chung của toàn ngành quảng cáo và giải trí.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết việc hợp tác giữa Lưu Diệc Phi và B.B thực tế đã được hoàn tất từ tháng 4.2026. Thậm chí, chiến dịch quảng cáo được cho là đã hoàn thành ghi hình từ thời điểm đó. Trong khi hợp đồng của Lưu Thi Thi chỉ chính thức kết thúc vào cuối tháng 5, nhiều người nhận định thương hiệu đơn giản là đã chuẩn bị sẵn gương mặt đại diện kế nhiệm từ trước. Đây được xem là quy trình khá phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo và giải trí.