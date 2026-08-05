Lưu ý gì để tránh bị phạt nguội trong nội thành?

Trước đây, nhiều người vẫn cho rằng phạt nguội chủ yếu áp dụng với ô tô, trong khi người đi xe máy thường chỉ bị xử lý khi CSGT trực tiếp phát hiện và dừng phương tiện. Tuy nhiên, việc hệ thống camera giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được trang bị trên các tuyến đường nội thành đang dần làm thay đổi quan niệm này.

Thông qua hình ảnh thu được, hệ thống camera có thể hỗ trợ nhận diện biển số, loại phương tiện, hướng di chuyển và một số hành vi vi phạm. Vì vậy, người điều khiển phương tiện vẫn có thể bị ghi nhận lỗi dù tại thời điểm vi phạm không có lực lượng chức năng đứng trên đường.

Từ tâm lý chủ quan đến thay đổi thói quen tham gia giao thông

Thực tế, không ít người từng có suy nghĩ rằng chỉ cần không thấy CSGT thì vi phạm nhỏ sẽ khó bị xử lý. Anh Đặng Minh H, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM, cũng từng có quan niệm như vậy khi cho rằng phạt nguội chủ yếu áp dụng với ô tô.

Không chỉ ô tô, người đi xe máy vẫn có thể bị camera phạt nguội ghi hình vi phạm ẢNH: C.T

Tuy nhiên, sau khi bị ghi nhận lỗi chạy quá tốc độ bằng xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM), anh H. mới thay đổi cách nhìn. "Từ đó, tôi bỏ tâm lý chủ quan và tuân thủ luật giao thông hơn", anh chia sẻ.

Sự thay đổi này không phải trường hợp hiếm gặp. Khi camera AI được trang bị rộng rãi hơn trên các tuyến đường nội thành, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng xe máy cũng có thể bị ghi nhận vi phạm như ô tô, thậm chí với tần suất không nhỏ.

Anh Huỳnh Anh T. (TP.HCM) cho biết, trước đây người đi xe máy chủ yếu bị xử phạt trực tiếp, nhưng thực tế hiện nay đã khác. "Khi hệ thống camera AI phạt nguội được lắp đặt ngày càng rộng rãi, nhiều hành vi vi phạm của xe máy cũng bị ghi nhận. Điều này khiến không ít người, trong đó có tôi, phải thay đổi cách nhìn và thói quen khi tham gia giao thông", anh T. nói.

Lưu ý gì để tránh bị phạt nguội?

Điều quan trọng nhất để tránh vi và bị phạt nguội là nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, thay vì chỉ chú ý đến việc có hay không có lực lượng chức năng hoặc camera giám sát trên đường. Khi ý thức được nâng cao, các hành vi như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay dừng đỗ không đúng quy định... sẽ hạn chế ngay từ trong thói quen điều khiển phương tiện.

Khi lưu thông trong nội thành, việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông là yêu cầu bắt buộc, không phụ thuộc vào việc có camera giám sát hay không. Vượt đèn đỏ, không tuân thủ tín hiệu đèn hay cố tình tăng tốc khi đèn sắp chuyển sang đỏ đều là những hành vi nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn và bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Để tránh bị phạt nguội và đảm bảo an toàn, việc quan trọng cần làm là nâng cao ý thức khi tham gia giao thông ẢNH: CỤC CSGT

Song song đó, việc đi đúng làn đường, đúng phần đường và tuân thủ vạch kẻ đường là nguyên tắc cơ bản mà người tham gia giao thông cần thực hiện nghiêm túc. Mỗi làn đường, vạch kẻ đều được tổ chức nhằm phân luồng phương tiện một cách an toàn và hợp lý.

Một số ứng dụng dẫn đường hiện nay tuy mang lại nhiều giá trị, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc quan sát thực tế trên đường. Tổ chức giao thông có thể thay đổi theo thời gian, trong khi dữ liệu bản đồ có thể chưa được cập nhật kịp thời. Do đó, người tham gia giao thông cần kết hợp giữa công cụ hỗ trợ và quan sát trực tiếp để đưa ra quyết định phù hợp, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị.

Trong bối cảnh hệ thống giám sát ngày càng hoàn thiện, việc duy trì ý thức chấp hành luật giao thông một cách tự giác và nghiêm túc chính là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt.